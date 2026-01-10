Investigación, secretos y giros inesperados: lo mejor que llega a Netflix

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los favoritos de siempre y nuevas historias que prometen atraparte. Investigación, misterio y secretos por descubrir: esto es todo lo que llega a Netflix y que no te puedes perder.

Reencuentro: Una verdad silenciada (Nuevo episodio el martes)

Cuando un detective regresa a su pueblo natal para resolver un asesinato, se enfrenta a un pasado que creía enterrado. Pronto descubre conexiones inesperadas con la principal sospechosa… y con el arma del crimen.

La infiltrada Srta. Hong (Nuevo episodio disponible el 17 de enero)

Una investigadora audaz se infiltra en una poderosa empresa de valores para destapar una red de corrupción. Pero su misión se complica cuando el nuevo director resulta ser su antiguo amor.

Agatha Christie: Las Siete Esferas (Estreno el 15 de enero)

Una lujosa fiesta en una mansión rural termina en tragedia. Entre secretos, sospechas y traiciones, una brillante aristócrata se propone resolver el misterio. Una adaptación imperdible de la obra de la Reina del Crimen.

Las Guerreras Mágicas (Temporadas disponibles el 15 de enero)

Durante una excursión a la Torre de Tokio, tres adolescentes son transportadas a un mundo fantástico donde deberán salvar a una princesa para poder regresar a casa.

El botín

Un grupo de policías de Miami encuentra millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. La desconfianza se apodera de todos y nadie está libre de sospecha