Somete resolución para crear el Segundo Directorio Nacional para Personas con Discapacidad

La Mesa de Discapacidad e Inclusión de la Cámara de Diputados, coordinada por la diputada Mirna López, anunció la introducción de una resolución destinada a fortalecer las políticas públicas en materia de deporte adaptado y accesibilidad en la República Dominicana.

La iniciativa solicita al presidente Luis Abinader instruir al Ministerio de Deportes y Recreación, al Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y al Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) a suscribir un Acuerdo Interinstitucional Nacional para promover el deporte como herramienta terapéutica y fomentar la participación activa de las personas con discapacidad en actividades físicas y deportivas.

La resolución también dispone la creación del Segundo Directorio Nacional para Personas con Discapacidad, que en este caso será el Directorio Nacional de Centros Deportivos Accesibles, el cual identificará clubes, ligas, centros y recintos —tanto públicos como privados— donde existan condiciones adecuadas para la práctica deportiva adaptada.

El segundo directorio nacional impulsado por la Mesa

Este nuevo directorio complementará el primero, ya impulsado por la Mesa de Discapacidad:

“Directorio Provincial y/o Regional de Hospitales que Ofrecen Servicios para Personas con Discapacidad del Servicio Nacional de Salud (SNS)”.

Con estas dos herramientas, la Mesa avanza en la consolidación de un sistema nacional de información accesible para personas con discapacidad y sus familias, fortaleciendo la integración social, la atención oportuna y la igualdad de oportunidades.

Beneficios de la resolución

La iniciativa tiene como objetivos principales:

1) Promover el deporte inclusivo a nivel nacional.

2) Facilitar la identificación de espacios deportivos accesibles.

3) Fomentar la adecuación progresiva de instalaciones públicas y privadas.

4) Impulsar la capacitación de entrenadores en deporte adaptado.

5) Fortalecer el deporte como método terapéutico y de rehabilitación.

6) Integrar el deporte adaptado a las políticas públicas provinciales y municipales.

*Compromiso con la inclusión*

“Esta resolución es un paso más hacia una República Dominicana donde todas las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la vida social, deportiva y comunitaria”, afirmó la diputada Mirna López, expresando el compromiso de la Mesa de Discapacidad e Inclusión con la ampliación de derechos y oportunidades.