Estos son los ganadores del Premio Anual de Artesanía 2025

El Ministerio de Cultura dio a conocer este martes los ganadores del Premio Anual de Artesanía 2025 durante una rueda de prensa celebrada en la Galería Ramón Oviedo, en la sede de la institución.

El acto estuvo encabezado por la viceministra de Industrias Culturales, Alicia Baroni, a quien acompañaban diversas autoridades y representantes del sector artesanal.

El Premio Anual de Artesanía busca reconocer el valor cultural, artístico y productivo de la artesanía nacional, además de estimular la innovación, la calidad y la preservación de las tradiciones como parte esencial del patrimonio cultural dominicano.

En la presente edición, el proceso de inscripción concluyó con la recepción de 62 piezas, distribuidas en las categorías de piezas únicas, artesanía de producción y la categoría especial, correspondiente a artesanía sostenible con fibra. El sistema de premiación contempló la entrega de ocho galardones con el fin de reconocer la diversidad de propuestas presentadas.

Las obras ganadoras fueron seleccionadas por un jurado especializado de carácter interinstitucional e internacional, integrado por Sakaguchi Kota, representante de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA); y Elmer González, director del servicio de apoyo a las mipymes, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

De igual manera, formaron parte del jurado la artista y docente Inés Tolentino; Brigitte Veyne, consejera de Acción Cultural de la Embajada de Francia; y Orfila Rodríguez, directora de la Escuela de Diseño Industrial y Modas de la UASD.

El comité evaluó criterios como la calidad técnica, creatividad, innovación, sostenibilidad y aporte cultural de cada propuesta, y los resultados fueron debidamente validados por la notaría pública Marcia Pérez.

En la categoría de piezas únicas, el primer lugar recayó en “Marchanta”, creada por Hamlet Eduardo Báez Mir. El segundo lugar fue concedido a la obra “Los niños en el barco”, de Ysidro Rosario Javier, y en tercer lugar fue reconocida la pieza “Familia, nido estrellado”, elaborada por Franklyn Reynaldo Sánchez Martínez.

En la categoría de artesanía de producción fue premiada con el primer lugar la pieza “Las dominicanitas”, de Daysi María de la Cruz. Por su parte, el segundo lugar se otorgó a la obra “Las guineas”, creada por Ysidro Rosario Javier, y el tercer lugar lo obtuvo la pieza “Explorando, sintiendo y aprendiendo”, elaborada por Oriolys Joselin Ramírez Velásquez.

En la categoría especial de artesanía sostenible con fibra resultó ganadora la pieza “El campesino”, creada por Mariale Eloyne Rodriguez, elaborada con fibra de banano. Asimismo, fue reconocida la obra “El relieve en fibra de banano”, elaborada también, por Mariale Eloyne Rodriguez.

Con este galardón, el Ministerio de Cultura reafirmó su compromiso con la valorización de la artesanía dominicana, la promoción del talento creativo y el fortalecimiento de la identidad cultural como ejes del desarrollo cultural y económico del país.