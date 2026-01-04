¿Cuáles son los juguetes más buscados por el Día de Reyes en RD?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Con motivo al Día de Reyes, las jugueterías se convierten en punto de encuentro para padres, familiares y compradores solidarios que buscan el regalo ideal. En medio de todo ese movimiento, surge la pregunta: ¿cuáles son los juguetes más buscados este año?

Un sondeo realizado por el periódico HOY en varias tiendas de Santo Domingo revela que la demanda se inclina hacia opciones que combinan entretenimiento, aprendizaje y experiencias compartidas.

Para Manuel Arias, encargado de la tienda Mundo del Juguete, ubicada en la avenida John F. Kennedy, los juguetes educativos encabezan la preferencia de los compradores.

“La línea educativa siempre mantiene el repunte, pero también tenemos los juegos tradicionales como Hasbro y Mattel, las líneas LEGO. Estamos impulsando bastante los juegos STEAM, que mezclan ciencia, tecnología, matemática y arte, despertando la curiosidad y el interés de los niños”, explicó.

Arias destacó que dentro de esta categoría sobresalen los rompecabezas y los juegos lógicos, valorados por los padres por el estímulo cognitivo y creativo que ofrecen.

Por su parte, Odalis Romero, encargado de la sucursal de Mundo del Juguete en la avenida Tiradentes, señaló que los carros de batería figuran entre los artículos más solicitados en esta temporada.

Esto "porque los padres disfrutan ver a los niños encima del vehículo, poder manejarlos con ellos. Realmente se están disfrutando esa temática", comentó.

Eduardo Díaz, encargado de compras del departamento de juguetes de Plaza Lama coincide en que los carros de baterías, drones y pistolas de hidrogel son las más buscadas, ya que, a su juicio, los niños quieren "juguetes más actualizados, más tecnológicos".

Entre los compradores consultados, algunos acudieron con ideas claras sobre el regalo que buscaban. Este fue el caso de Verónica García, quien visitó la tienda en busca de una patineta para su hija de cuatro años, priorizando un juguete que fomente la actividad física.

También se observó a compradores solidarios como Rafael Valdez y Dahiana Reyes, una pareja de esposos que adquiere juguetes en grandes cantidades para donarlos.

Ambos explicaron que prefieren juegos tradicionales como pin pon, ya, parché, muñecos, yoyos, helicópteros, sogas y pelotas, evitando aquellos que dependen de pantallas o tecnología.

Su misión es que los juguetes unan y no distancien.