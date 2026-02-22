Supérate estrecha vínculos con familias del sur para acelerar la superación de la pobreza

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Desarrollo Social Supérate, este fin de semana desarrolló una intensa agenda de trabajo en la región Sur del país, encabezando encuentros territoriales en las provincias de Barahona, Azua y San Cristóbal a los que asistieron un total de 1,800 familias beneficiarias de los subsidios de Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer, Fondo Discapacidad, que otorga el Gobierno dominicano.

La directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez señaló que estas jornadas han sido diseñadas como un ejercicio de escucha activa y diálogo social, para interactuar de manera directa con miles de familias beneficiarias de los programas lo para recoger experiencias e identificar desafíos en el acceso a servicios.

El despliegue en estas tres provincias del Sur responde a la estrategia de articulación territorial que busca que las políticas públicas estén presentes en la vida y los hogares de la gente. Del escritorio al territorio, procura responder fielmente a las realidades y dinámicas de cada comunidad.

Con estas acciones, desde el Gobierno del presidente Luis Abinader y Supérate se refuerza la ruta crítica para eliminar la pobreza extrema hacia el año 2028 y lograr Hambre Cero, dando con ello, cumplimiento a unos de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) más importantes para la dignidad humana. De igual manera, se busca que cada intervención social contribuya de manera tangible a la protección de derechos y al fortalecimiento de las capacidades de las familias en situación de vulnerabilidad.

Estos encuentros en la Región Sur y los que se desarrollarán en las demás provincias del país son una pieza clave de la nueva institucionalidad dispuesta por el Decreto núm. 160-25, la cual unifica responsabilidades para lograr una mayor consolidación en los programas de protección social.

Durante las sesiones, las personas beneficiarias compartieron el impacto que han tenido en sus hogares los componentes de Apoyo Alimentario, Cuidados, Supérate Mujer y el Acompañamiento Sociofamiliar integral. El diálogo, permitió, además evaluar los avances en programas de formación para el empleo y emprendimiento, elementos clave para que los hogares logren una autonomía económica sostenible.

Para el trabajo territorial, Supérate se ha organizado de acuerdo a las 10 diez regiones de planificación establecidas a nivel nacional, las cuales representan espacios estratégicos para la articulación de la política social, donde convergen programas, servicios, autoridades provinciales locales y comunitarios.