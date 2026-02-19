Más de 1.8 millones de servicios gestionados por el Centro de Contacto Gubernamental

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resolver una consulta, dar seguimiento a un beneficio social o presentar una reclamación sin trasladarse y con respuesta inmediata es hoy una realidad para millones de dominicanos gracias al Centro de Contacto Gubernamental (CCG), coordinado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

Durante el período enero de 2025 – febrero de 2026, el CCG gestionó 1,874,976 llamadas a través de las líneas *462, 3-11 y 700, con tiempos de respuesta inmediatos y un promedio de duración de 2.06 minutos, garantizando orientación clara y soluciones oportunas a la ciudadanía.

Gran parte de estas atenciones estuvieron vinculadas a programas sociales prioritarios: 651,597 consultas sobre el Bono Madre y 623,342 consultas automatizadas de la Tarjeta Supérate, facilitando a miles de familias el acceso a información clave para su bienestar.

Asimismo, se tramitaron 39,149 solicitudes relacionadas con servicios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), además de 12,067 denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias, fortaleciendo los canales formales de participación ciudadana.

El nivel de satisfacción general alcanzó 99.82 %, reflejo de la confianza depositada por los usuarios y del impacto directo del CCG en la vida cotidiana de las personas.

Al evitar desplazamientos y reducir costos de tiempo y transporte, el Centro de Contacto Gubernamental consolida un modelo de atención más cercano, eficiente y centrado en el ciudadano, reafirmando su papel como puente directo entre el Estado y la población.

