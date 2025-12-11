Día Internacional de las Montañas llega con una advertencia sobre los glaciares: ¿Qué está en juego?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 11 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Montañas, una fecha que destaca la importancia de estos ecosistemas esenciales: cerca de mil millones de personas viven en zonas montañosas y más de la mitad de la población mundial depende de ellas para obtener agua, alimentos y energía renovable.

Sin embargo, el Corredor Biológico en el Caribe advierte que estos ecosistemas enfrentan crecientes amenazas por el cambio climático, la degradación de los suelos, la sobreexplotación y los desastres naturales, lo que podría generar impactos de gran alcance tanto en comunidades de montaña como en el resto del planeta.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) centra la conmemoración en los glaciares, enormes reservas de hielo que almacenan cerca del 70 % del agua dulce del mundo y que sostienen ecosistemas, actividades productivas y la vida humana.

En ese contexto, la Asamblea General proclamó 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, con el fin de sensibilizar sobre su función en el sistema climático y el ciclo del agua, promover investigación científica y fortalecer políticas que protejan los ecosistemas de hielo y nieve.

La ONU advierte que el acelerado derretimiento de los glaciares representa no solo una crisis ambiental, sino también humanitaria, pues afecta actividades como la agricultura, la energía limpia, el turismo y la seguridad hídrica.

El retroceso glaciar, provocado por el aumento de las temperaturas globales, incrementa riesgos como inundaciones, desbordamiento de lagos glaciares, corrimientos de tierra, erosión y sedimentación, amenazando comunidades e infraestructuras ubicadas aguas abajo.

Desde el punto de vista económico, sectores como la agricultura, la energía hidroeléctrica, el turismo de montaña y el transporte ya sufren las consecuencias de estos cambios. Para muchos pueblos indígenas, los glaciares tienen además un significado cultural y espiritual, por lo que su desaparición implica pérdida de identidad y de conexión con la naturaleza.

La ONU subraya que más de dos mil millones de personas dependen del deshielo de glaciares y nieve para acceder a agua dulce, seguridad alimentaria y medios de vida. En ese sentido, insiste en la necesidad de acciones colectivas y urgentes para proteger las montañas y mitigar los efectos del cambio climático sobre estos ecosistemas clave.