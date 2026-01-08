El despertar del imperio

Creado: Actualizado:

El continente americano despertó el pasado sábado asombrado ante la sorpresiva acción de Estados Unidos de introducirse en territorio venezolano con tropas seleccionadas para secuestrar al presidente y llevarlo a las cortes americanas para fines de someterlo a la justicia por sus operaciones de narcotráfico en el territorio continental de los Estados Unidos.

La operación llevada a cabo con rapidez y efectividad y observada en vivo en las oficinas del presidente norteamericano en una acción similar a la ejecutada cuando se eliminó a Bin Laden. No ocurrieron bajas norteamericanas y esta vez aniquilaron a algunos custodios del presidente venezolano y su esposa que rápidamente fueron transportados al territorio continental para prepararlos y llevarlo frente a sus cortes en un juicio que será debatido por años ante un imperio exhibiendo el poder que representan para este continente considerado como parte de su territorio particular.

Ahora se iría a un proceso de muchas habilidades jurídicas donde predomina el uso de la fuerza de un imperio que estaba dormido desde que ocurriera la invasión a nuestro país en 1965 y años después la extracción de Noriega en Panamá.

Con las nuevas autoridades republicanas de Estados Unidos ya ningún país del continente se siente confiado en sus pujos de izquierdismo trasnochado en donde la esperanza de nuevos rumbos no se avanzará por la decisión del gobierno republicano que aplastará cualquier disidencia ideológica que huela a querer zafarse de las nuevas directrices políticas de Estados Unidos para mantener en el redil a las débiles naciones con sus gobiernos que se creen con fuerza para opinar y distraer a sus gobernados.

Al señor Trump le será mas difícil domesticar a los países que están dirigidos por dirigentes de izquierda y sacan sus recursos para querer rebelarse contra un imperio que estaba dormido y de repente se ha despertado con nuevos bríos y decisiones de someter a estas pequeñas repúblicas y traerlas a su redil por haberse creído que tenían potestad para gobernarse por su cuenta en nuevos rumbos apartado de las directrices imperiales de sumisión y obediencia sin derecho por estar para cumplir el mando de Monroe de evitar la injerencia de potencias extracontinentales.

Estamos frente al esquema norteamericano que con poderío de alcance mundial tiene la creencia que todo es del color que ellos pretenden pintar a América por lo cual el respeto que se le tenía ahora será en base al temor de no ofender bajo ninguna circunstancias al emperador del mundo con lo que otras naciones como China, India, Indonesia, Brasil actuaran con mas cuidado para no alterar el sueño del imperio renovado bajo la dirección de una impredecible autoridad con un comportamiento y de decisiones inesperadas que amenazan la paz mundial.

Ya otras naciones americanas han tenido que colocarse en remojo y amortiguar sus afanes liberales que tenían apoyo de otras naciones como China o Rusia las cuales han preferido replegarse para no despertar la ira del jefe imperial.

La justicia norteamericana tiene sus propios criterios y de independencia y ahora veremos cual sería el curso de este juicio para procesar a Nicolás Maduro y a su esposa como responsables del llamado cartel de los Soles. Es un juicio para dar señales al continente de que estos países deben alinearse al nuevo orden de obediencia y buen comportamiento bajo la égida de un imperio renovado.