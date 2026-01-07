Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo (modelo R95H) en CES 2026, marcando el debut de su pantalla Micro RGB más grande y una nueva y audaz dirección de diseño para pantallas ultra-premium.

“Micro RGB representa la cima de nuestra innovación en calidad de imagen, y el nuevo modelo de 130 pulgadas lleva esa visión aún más lejos”, dijo Hun Lee, Vicepresidente Ejecutivo del Negocio de Visual Display (VD) en Samsung Electronics. “Estamos reviviendo el espíritu de nuestra filosofía de diseño original introducida hace más de una década para ofrecer una pantalla inequívocamente premium, diseñada con tecnología para una nueva generación”.

Un diseño audaz que redefine lo que puede ser un televisor

La escala imponente del televisor Micro RGB, la tecnología de color de próxima generación y el llamativo enfoque de diseño reflejan el liderazgo de larga data de Samsung en la excelencia de la ingeniería unida a la estética premium. Con un marco monumental y un rendimiento de audio mejorado, la pantalla de 130 pulgadas está diseñada intencionalmente para parecer menos un televisor y más una vasta e inmersiva ventana que expande visualmente la habitación.

El televisor ofrece una estética moderna inspirada en una galería a través del Timeless Frame, una evolución moderna del diseño Timeless Gallery de Samsung de 2013, ahora con un marco refinado que encarna la filosofía de “la tecnología como arte”. Inspirada en el marco de una gran ventana arquitectónica, la pantalla ultra grande parece flotar dentro de sus bordes, transformando el televisor en una pieza central artística que da forma a la habitación. El sonido integrado en el marco de la pantalla está cuidadosamente equilibrado con el tamaño de la misma, de modo que la imagen y el audio se sienten naturalmente conectados en el espacio.

Experiencia de visualización definitiva a la altura de su escala

El modelo Micro RGB de 130 pulgadas presenta las innovaciones de Micro RGB más avanzadas de Samsung hasta la fecha. Impulsado por Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, aprovecha la IA para mejorar los tonos apagados y refinar el contraste, ofreciendo colores vivos y detalles sutiles tanto en escenas brillantes como oscuras para lograr realismo y fidelidad de imagen.

La pantalla eleva el rendimiento de la imagen con Micro RGB Precision Color 100, que ofrece el 100% de la amplia gama de colores BT.2020, certificado por la Verband der Elektrotechnik (VDE) para una reproducción precisa del color Micro RGB, produce matices finamente controlados que parecen reales en pantalla. El modelo de 130 pulgadas también incluye la tecnología patentada Glare Free de Samsung, que minimiza los reflejos, preservando aún más el color claro y el contraste en una variedad de condiciones de iluminación para la mejor experiencia de visualización.

El producto es compatible con HDR10+ ADVANCED y Eclipsa Audio para proporcionar una calidad de imagen y sonido mejorada, así como el Vision AI Companion[2] mejorado de Samsung, que permite búsquedas conversacionales, recomendaciones proactivas y acceso a funciones y aplicaciones de IA como AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot y Perplexity. Esta pantalla, primera en su tipo, se exhibirá en la Zona de Exhibición de Samsung durante el CES 2026 en Las Vegas, Nevada.