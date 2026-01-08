Madre de víctima mortal del Jet Set a nueve meses de la tragedia: “Siempre en mí, siempre contigo”

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

A diez meses de la tragedia que conmociono a toda una nación, Deyanira Sosa, madre de una de las víctimas mortales del Jet Set, Melissa Yismel Tejada, recuerda a su hija entre la fe y el dolor.

“No puedo evitar recordar el 2025 como cuando tú estabas aquí, planificando con nosotros tu maestría, soñando con julio como meta alcanzada y hablando de todo lo que vendría después”, compartió a través de su cuenta de Instagram.

Deyanira, asegura que los sueños de su hija han quedado plasmados en su corazón.

“Sigo creyendo en Él (Dios), Él es mi fuerza y mi guía. Y aunque ya no estés físicamente, sigo planificando con Dios, con la certeza de que tu amor me acompaña en cada paso”, afirma la mujer que ha tenido que hallar fortaleza para enfrentarse a una vida sin su hija amada.

Melissa era doctora y habría salido a festejar el cumpleaños de uno de sus amigos en el lugar de diversiones donde se había anunciado una fiesta bailable amenizada por “La voz más alta del merengue”, como era conocido popularmente Rubby Perez.

Lo que inicio como una noche de alegría, termino siendo el día que marcaría un antes y un después en la memoria colectiva de los dominicanos.