Le dio 48 puñaladas, cubrió el cuerpo y regresó al día siguiente como si nada hubiera pasado

La investigación del Ministerio Público establece que Anny Margarita Laureano Reyes asesinó a su pareja sentimental, Cecilio Ramírez Agustín, mediante un ataque con arma blanca ejecutado con extrema violencia dentro del apartamento que ambos compartían, en el sector Vista Hermosa, del municipio Villa Altagracia.

Según el expediente, la imputada le propinó 48 puñaladas dirigidas al cuello, rostro y pecho, heridas que provocaron una hemorragia externa que causó la muerte de la víctima, conforme a la autopsia judicial forense.

Tras consumar la agresión, Laureano Reyes no solicitó auxilio ni notificó a las autoridades. Por el contrario, las evidencias indican que intentó simular un robo como parte de las acciones posteriores al crimen. Para ello, sustrajo documentos personales, joyas y teléfonos móviles pertenecientes a Ramírez Agustín.

El informe señala que la imputada cubrió el rostro de la víctima con una colcha, lo dejó mal herido dentro del apartamento, cerró la vivienda y abandonó el lugar.

Al día siguiente de los hechos, el 27 de julio de 2022, Laureano Reyes regresó a la escena acompañada de un segundo teniente policial. Al no recibir respuesta desde el interior del inmueble, el agente subió hasta el apartamento y, tras forzar una de las hojas metálicas de una ventana, observó el cuerpo de Ramírez Agustín tendido en el suelo, confirmándose así el desenlace fatal del ataque ocurrido horas antes.

La imputada, arrestada el pasado 30 de diciembre en el sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, cometió los hechos el 26 de julio de 2022.