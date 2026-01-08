Pollos Victorina abre en Ágora Santiago Center

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros.– Pollos Victorina inauguró una nueva sucursal en el nivel 4 del food hall de Ágora Santiago Center, consolidando su expansión en la región norte y reafirmando su conexión con las familias dominicanas desde la Ciudad Corazón, epicentro cultural y económico del Cibao.

La apertura forma parte del crecimiento sostenido de la marca dominicana, que continúa llevando su propuesta gastronómica a espacios comerciales de alto tráfico, compartiendo escenario con reconocidas marcas internacionales y fortaleciendo su posicionamiento a nivel nacional.

Pollos Victorina ofrece un menú variado, alineado con las tendencias actuales, sin perder el sabor original que la distingue. Su propuesta incluye rollos, ensaladas y sándwiches preparados con filete de pechuga de pollo a la parrilla, a la plancha o frito, junto a sus productos emblemáticos: las Pechurinas®️, Pechurinitas®️ y los tradicionales bollitos de yuca.

Cada uno de sus productos es elaborado con ingredientes frescos y de calidad premium, adquiridos en más de un 90 % a productores locales, lo que garantiza un sabor auténtico y contribuye al dinamismo de la economía nacional, manteniendo un fuerte vínculo con las raíces dominicanas.

La marca opera bajo estrictos controles de calidad de estándares internacionales y mantiene un firme compromiso con la naturalidad de sus ingredientes, factores que han sido claves en la confianza y preferencia del público a lo largo de los años.

Ejecutivos de Pollos Victorina destacaron que esta apertura representa más que una expansión comercial, al expresar su agradecimiento al respaldo de los dominicanos, cuyo apoyo ha sido fundamental para posicionar la marca junto a conceptos gastronómicos de proyección global.

Desde Ágora Santiago Center, su Gerente Regional señaló que la llegada de Pollos Victorina refuerza la visión del centro comercial de integrar propuestas que conectan con la identidad, el ritmo y el espíritu de la Ciudad Corazón y de toda la región del Cibao.