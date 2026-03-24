Astrónomos confirman dos planetas en formación en el sistema WISPIT 2

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Un equipo de astrónomos ha observado la formación de dos planetas en el disco que hay alrededor de una estrella joven llamada WISPIT 2, informó este martes el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Ya se había detectado la presencia de un planeta, pero ahora los telescopios del ESO han podido confirmar la presencia de otro.

Estas observaciones, y la estructura única del disco presente alrededor de la estrella, indican que el sistema WISPIT 2 podría asemejarse a un sistema solar joven, señaló la agencia.

El sistema es solo el segundo conocido, después de PDS 70, en el que dos planetas han sido observados directamente alrededor de su estrella anfitriona durante el proceso de formación.

Sin embargo, a diferencia de PDS 70, WISPIT 2 tiene un disco formador de planetas muy extendido con distintivos huecos y anillos.

"Estas estructuras sugieren que actualmente se están formando más planetas, que finalmente detectaremos", declaró Chloe Lawlor, estudiante de doctorado en la Universidad de Galway (Irlanda) y autora principal del estudio publicado hoy en The Astrophysical Journal Letters.

El primer planeta recién nacido encontrado en el sistema (llamado WISPIT 2b) con una masa casi cinco veces la de Júpiter y orbitando la estrella central a unas 60 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, fue detectado el año pasado.

Tras identificarse un objeto adicional cerca de la estrella, las mediciones efectuadas con el Telescopio Muy Grande (VLT) del ESO y el Interferómetro VLT (VLTI), confirmaron su naturaleza planetaria.

El nuevo planeta (WISPIT 2c) está cuatro veces más cerca de la estrella central y es el doble de masivo que WISPIT 2b.

Ambos planetas son gigantes gaseosos, como los planetas exteriores de nuestro Sistema Solar.

Para confirmar la existencia de WISPIT 2c, el equipo empleó el instrumento SPHERE, instalado en el VLT de ESO, que captó una imagen del objeto.

Luego, el equipo utilizó el instrumento GRAVITY+ instalado a su vez en el VLTI, para confirmar que el objeto era, efectivamente, un planeta.

Ambos planetas en WISPIT 2 aparecen en huecos muy definidos dentro del disco de polvo y gas que rodea a la joven estrella.

Estas brechas son el resultado de la formación de cada planeta: las partículas presentes en el disco se acumulan, y su gravedad atrae más material hasta que se forma un embrión de planeta.

El material restante que hay alrededor de cada hueco crea esos característicos anillos de polvo que vemos en el disco.

Además de los huecos en los que se detectaron los dos planetas, en el disco de WISPIT 2 hay al menos un hueco más pequeño y más alejado.

"Sospechamos que podría haber un tercer planeta abriendo esta brecha", indicó Lawlor, "potencialmente de la masa de Saturno, debido a que la brecha es mucho más estrecha y superficial".

El equipo hará un seguimiento con el próximo Telescopio Extremadamente Grande del ESO