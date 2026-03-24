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Ruby Barker de "Los Bridgerton" comparte lucha contra el peso por tratamiento de bipolaridad

La actriz también reveló que lleva varios días sin utilizar el vaper

Ruby Barker

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Ruby Barker, actriz británica conocida por su papel de Marina Thompson en las dos primeras temporadas de Bridgerton, compartió públicamente la difícil batalla que enfrenta con su peso como consecuencia del tratamiento médico que recibe para la bipolaridad.

La intérprete confesó que, tras ocho meses de medicación, su peso ha superado las 240 libras, situación que le ha generado un nuevo reto emocional. “Estas son las secuelas físicas de ocho meses de tratamiento y, sinceramente, han traído consigo un nuevo reto mental. Por favor, deseadme suerte en este camino, porque no es fácil. Realmente empatizo con cualquiera que esté luchando con su peso: las comparaciones, el espejo, el ruido mental constante”, expresó en sus redes sociales.

Barker reconoció que hay días en los que le resulta difícil aceptar su imagen y que las comparaciones con su pasado o con otras personas se convierten en una carga emocional. “Puede parecer una pesadilla, y no se resuelve de la noche a la mañana”, añadió.

La actriz también reveló que lleva varios días sin utilizar el vaper, un hábito que había mantenido en los últimos años. 

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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