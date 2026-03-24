Georgina Duluc, sobre los Soberano: "El diagnóstico del médico fue 'no lo puedes hacer' y le dije eso no es una opción"

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Previo a los Premios Soberano 2026, la presentadora de televisión, Georgina Duluc, sufrió varias caídas durante los ensayos de preparación para el show del espectáculo más importante de República Dominicana.

Duluc dijo que, producto de esos accidentes, sufrió golpes en su cuerpo, incluyendo la cabeza. Posteriormente, su médico le recomendó que no debería seguir ni participar en los Soberano para evitar que su cuerpo se maltratara.

"'No puedes hacerlo, te vas a maltratar mucho'," dijo Duluc refiriéndose a la advertencia del galeno. A esto, la también actriz dominicana le respondió que "eso no es una opción" dejar de participar en la presentación de los premios.

Duluc, que fue entrevistada en el programa radial Esto No Es Radio, indicó que los productores del evento estaban enterados pero no decidió retirarse. Prefirió continuar, pese a que hubo algunos ensayos en los que no participó.

De hecho, hubo algunas presentaciones que fueron eliminadas por la propia condición física de la presentadora, quien estuvo acompañada del humorista Irving Alberti, como los responsables de llevar todo el programa de la noche.

Se recuerda que la participación de Duluc generó opiniones encontradas: algunos aplaudieron su rol, otros comentaron que no fue su mejor participación.