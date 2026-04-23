ChatGPT Images 2.0: el cambio que podría transformar cómo se crean fotos y diseños

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OpenAI ha presentado ChatGPT Images 2.0, un nuevo modelo de generación de imágenes diseñado para mejorar la creación de elementos visuales en ChatGPT.

Anunciada el 21 de abril de 2026, la actualización se centra en la precisión, una mejor comprensión de las instrucciones y un razonamiento visual más preciso. El modelo va más allá de la simple creación de imágenes y busca producir elementos visuales estructurados y listos para su uso en diseño.

El modelo ahora puede:

- Colocar objetos con mayor precisión

- Mantener diseños consistentes

- Gestionar escenas complejas con múltiples elementos

También mejora los detalles más pequeños que antes eran difíciles de generar. Esto incluye texto claro, iconos y elementos de la interfaz de usuario, lo que hace que los elementos visuales sean más útiles para el trabajo real, como presentaciones y proyectos de diseño.

La nueva capacidad de razonamiento mejora los resultados

La actualización introduce una función de «pensamiento», especialmente cuando se utiliza con los modos que permiten el razonamiento.

Esto permite al sistema:

- Comprender con mayor claridad las indicaciones complejas

- Generar múltiples versiones a partir de una sola solicitud

- Utilizar el contexto web para obtener mejores resultados

- Como resultado, los usuarios ahora pueden crear cómics de varias páginas, explicaciones visuales y diseños estructurados con mayor facilidad.

- Mejor calidad visual y mayor resolución

- ChatGPT Images 2.0 también mejora la calidad general de la imagen

El modelo puede producir:

- Imágenes fotorrealistas

- Escenas cinematográficas

- Imágenes estilizadas como manga o pixel art

Además, ofrece salidas de hasta 2K de resolución a través de la API, lo que mejora la nitidez y hace que las imágenes sean más adecuadas para uso profesional.

Novedades respecto a Imágenes 1.5

En comparación con versiones anteriores, el enfoque ha cambiado: ahora priorizamos la precisión y la usabilidad sobre el atractivo visual. En versiones anteriores, los usuarios solían tener problemas con:

Texto incorrecto en las imágenes

Estructura de diseño deficiente

Diseños inconsistentes

ChatGPT Imágenes 2.0 soluciona estos problemas mejorando la precisión del texto, el control del diseño y la coherencia en las distintas salidas.

Compatibilidad multilingüe mejorada

Otra mejora importante es la compatibilidad con varios idiomas. Las versiones anteriores funcionaban mejor con el inglés, pero el nuevo modelo también mejora la precisión en idiomas no latinos. Esto lo hace más útil para usuarios de todo el mundo que crean contenido en diferentes idiomas.