Ya no es ciencia ficción: así son los carros voladores que China está fabricando

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El fabricante chino de vehículos eléctricos Xpeng prevé iniciar la producción a gran escala de sus coches voladores el próximo año y la de sus robots humanoides en el cuarto trimestre de 2026, según declaró el presidente Brian Gu a Reuters el jueves.

Gu también afirmó que existe un "enorme potencial" para intensificar la cooperación con el fabricante alemán Volkswagen, que el mes pasado comenzó la producción en serie de su primer modelo eléctrico, desarrollado conjuntamente con Xpeng.

"Hay muchas áreas en las que podemos colaborar y aportarnos valor mutuamente", afirmó Gu, añadiendo que Xpeng también está abierta a alianzas con otros fabricantes de automóviles.

"Necesitamos ser ágiles y estar dispuestos a colaborar con diferentes actores en distintas regiones".

Xpeng ha recibido más de 7.000 pedidos de sus coches voladores, la mayoría en China, donde la empresa está tramitando la aprobación de las autoridades de aviación del país.

En declaraciones a Reuters antes del Salón del Automóvil de Pekín, Gu indicó que la empresa comenzará las pruebas de robotaxis en la ciudad de Guangzhou, al sur de China, este año, y que 2027 será un año crucial para las pruebas en todo el mundo con socios.

Añadió que la empresa probablemente producirá entre cientos y miles de robotaxis en los próximos 12 a 18 meses.

Gu explicó que sus robots humanoides se utilizarán inicialmente como recepcionistas o en ventas para interactuar con los clientes. Afirmó que, en los próximos 10 a 20 años, el negocio de robótica de Xpeng debería ser mayor que su división automotriz, ya que "habrá más casos de uso para los robots humanoides en nuestras vidas".

Al igual que muchos otros fabricantes de automóviles chinos, Xpeng se ha expandido internacionalmente y actualmente opera en unos 60 países fuera de China.

Gu afirmó que el año pasado, Xpeng generó alrededor del 10 % de su volumen de ventas y cerca del 15 % de sus ingresos a partir de ventas en el extranjero.

Añadió que en los próximos cinco a diez años, "más del 50 % de los ingresos deberían provenir de fuera de China".