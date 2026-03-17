Descubre el HONOR Magic8 Lite, el smartphone que redefine resistencia y autonomía
El lanzamiento del HONOR Magic8 Lite democratiza la tecnología de vanguardia, combinando durabilidad certificada, autonomía sin precedentes y experiencias impulsadas por inteligencia artificial.
HONOR, la marca global de tecnología líder en ecosistemas inteligentes, anunció la llegada del HONOR Magic8 Lite al mercado local, redefiniendo las expectativas al ofrecer un dispositivo que combina resistencia de grado industrial, fotografía nocturna avanzada y una completa suite de edición con inteligencia artificial.
HONOR Magic8 Lite: el campeón de la durabilidad inteligente
Diseñado para usuarios que buscan libertad total sin compromisos, el HONOR Magic8 Lite integra una ingeniería de resistencia que desafía los estándares de la industria en un diseño ultradelgado de 7.76 mm y un peso de apenas 193 gramos.
Cuenta con el título de Guinness World Records por la caída a mayor altura de un smartphone (6,133 metros), logrado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 29 de septiembre de 2025. Este logro demuestra la efectividad de su estructura de seis capas con tecnología HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop y Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. Gracias a esta combinación, el dispositivo puede resistir caídas de hasta 2.5 metros sobre superficies rugosas como asfalto, adoquines y granito.
Con certificaciones IP69K, IP69, IP68 e IP66, el HONOR Magic8 Lite no solo resiste la inmersión total en agua (hasta 1.5 metros durante 30 minutos), sino que también soporta chorros de agua a alta presión y temperaturas de hasta 85 °C, una capacidad usualmente reservada para equipos industriales. Su pantalla incorpora funciones como Toque en Lluvia Fuerte con IA y Toque con Guantes con IA, que garantizan una respuesta táctil precisa en cualquier condición.
El dispositivo también cuenta con una batería de silicio-carbono de 8300 mAh, la más grande en su categoría, que ofrece una vida útil de hasta seis años y autonomía prolongada. Gestionada por algoritmos de ultra ahorro de energía, permite realizar llamadas por más de una hora incluso con solo el 2 % de batería restante.
Además de HONOR SuperCharge de 66 W, incorpora carga reversible de 7.5 W, lo que le permite funcionar como power bank para recargar auriculares, smartwatches u otros smartphones de forma rápida y eficiente.
En el apartado visual, el HONOR Magic8 Lite integra una pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas con un brillo máximo de 6000 nits, que garantiza visibilidad incluso bajo luz solar directa. Su sistema de cámara de 108 MP Ultra-Sensing con doble estabilización (OIS + EIS) y certificación CIPA 5.0 permite capturar fotografías nocturnas nítidas a mano alzada.
Su suite de edición con IA incluye funciones como Borrador con IA, Recorte con IA, Expansión de imágenes con IA y Ojos Abiertos, ideal para perfeccionar retratos grupales.
Impulsado por la plataforma móvil Snapdragon 6 Gen 4 y equipado con 16 GB de RAM (incluyendo memoria extendida) y 512 GB de almacenamiento, el HONOR Magic8 Lite ejecuta MagicOS 9.0 basado en Android 15, y está preparado para MagicOS 10 basado en Android 16. El sistema integra funciones de productividad como traducción en tiempo real con IA, HONOR Notas con transcripción inteligente y Magic Portal para transferencia fluida entre aplicaciones.
En República Dominicana estará disponible en tres colores: Verde Bosque, Dorado Amanecer y Negro Medianoche.
Disponibilidad
El HONOR Magic8 Lite estará disponible a través de Claro, Altice y otros distribuidores autorizados.
Acerca de HONOR
HONOR es un proveedor global líder de dispositivos inteligentes y ecosistemas de inteligencia artificial. La compañía está comprometida con transformar la interacción entre humanos y tecnología, conectando su ecosistema de IA con consumidores de todo el mundo. A través de una colaboración abierta con socios de la industria, HONOR busca co-crear un ecosistema innovador que incluya smartphones, PC, tablets, wearables y más, con el objetivo de empoderar a cada persona en la nueva era digital.
