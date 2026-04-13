Entre lodo y grito de auxilio: familias de SDO vuelven a empezar tras las inundaciones

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Comunitarios de los residenciales Ciudad Satélite y Los Rieles, en Santo Domingo Oeste, continuaban este domingo enfrentando las secuelas de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el país, en medio de denuncias por la falta de soluciones definitivas a la problemática.

“Miles y miles de familias que hoy domingo están sacando lodo de sus casas. Y no es justo, mi amigo”, expresó Fátima Lebrón, quien asegura que la situación se repite cada año en la zona.

“Yo tengo siete años sacando lodo, yo tengo siete años reparando neveras, reparando lavadoras, yo tengo siete años cambiando colchones, porque esto es todos los años. Esto no es solamente ahora; ahora el nivel del agua subió muchísimo, y cada vez sube más”, agregó.

Las inundaciones también han obligado a varias familias a abandonar temporalmente sus hogares. Rafael Cuevas narró que, ante la imposibilidad de permanecer en su vivienda, tuvo que refugiarse donde un pariente.

“Estamos durmiendo donde un familiar que nos dio el apoyo, y gracias a Dios por eso estamos durmiendo en camas”, indicó.

De su lado, Emilio Herrera describió las difíciles condiciones en las que se encuentran los residentes desde el amanecer, intentando recuperar lo poco que quedó.

“Lamentablemente estamos levantados desde las cinco de la mañana, lavando, trapos y botándolos, porque mira, hay rumba de trapo, que eso mete miedo aquí. Desde ese día nadie ha venido en apoyo de nosotros, nadie”, sostuvo.

El impacto también ha sido emocional, especialmente en familias con niños. Ana Domaris relató el momento en que tuvo que ser evacuada junto a sus hijos.

“Para yo salir de aquí, tuvieron que sacarme en lancha con mis hijos, y eso me ha dolido bastante. Estamos pensando en mudarnos, porque esto es un trauma bastante grande que estamos pasando, y más cuando hay niños por el medio”, manifestó.

Los comunitarios atribuyen las constantes inundaciones a problemas estructurales en el drenaje de la zona, especialmente en torno al arroyo Lebrón.

“Acá tenemos el arroyo Lebrón. Cuando el arroyo Lebrón desahoga en el río de Manoguayabo, entonces eso impide que el agua circule y la devuelve, por lo que nosotros quedamos en el medio de ambos”, explicó Roberto Carlos.

Aunque reconocen que se han realizado intervenciones puntuales, como la limpieza con equipos pesados, consideran que estas acciones no resuelven el problema de fondo.

“Pero las retroexcavadoras sacan un poco de lodo, sacan un poco de basura, y después volvemos a lo mismo”, afirmó nuevamente Lebrón.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades, en especial a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), para que ejecuten soluciones definitivas.

“Eso no resuelve nada, porque lo que va a resolver ese problema es que el Gobierno, la CAASD, venga aquí y le trabaje a la cañada, le engavione o hagan lo que ellos crean del lugar”, puntualizó.

Los residentes advirtieron ante las cámaras de Noticias SIN que, de no intervenirse la zona con obras estructurales, las inundaciones continuarán afectando a cientos de familias cada vez que se registren lluvias intensas en el Gran Santo Domingo.