¿Lo estás haciendo bien? Los tipos de besos que conquistan corazones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 13 de abril de cada año ha sido marcado en los calendarios para conmemorar el Día Internacional del Beso.

El motivo que dio origen a la festividad fue la imposición de un récord mundial de una pareja que se dio el beso más largo jamás registrado en la historia.

La hazaña ha sido reconocida por diversas instancias y sucedió en Tailandia.

Si bien no existe precisión acerca de la fecha en que aconteció, pues hay quienes afirman que el récord se batió el 14 de febrero, así como el 6 de julio o el 13 de abril, el dato certero indica que la pareja tailandesa conformada por Ekachai y Laksana Tiranat protagonizó el beso más largo al registrar un tiempo oficial de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos sin despegar sus labios.

Yailin y Tekashi

Los diferentes besos

Beso en la frente: Los besos en la frente significan que, además de una relación de pareja, entre esas dos personas hay una relación de gran complicidad, como la que se tiene con los grandes amigos.

Beso francés: Consiste en que ambos miembros de la pareja dan rienda suelta a su pasión mientras se besan tocando la lengua del otro con la suya, demostrando todo el deseo que los une.

Beso en el cuello: Implica intimidad y manifiesta un cierto grado de intención erótica por parte de quien lo da.

Beso largo y prolongado: Cuando se pone labio con labio y la duración es más larga que la de un beso convencional, significa pasión, emoción y amor en su estado más puro. ¡Los besos largos están llenos de magia!

besos

Beso con las manos: Un tipo de beso que se realiza de una manera apasionada y, aunque puede tener varios significados, nos quedamos con el amor, la caballerosidad y la amabilidad que desprende.

Más sobre el beso

El beso es uno de los gestos que, probablemente, ha estado presente desde los primeros indicios de la humanidad.

Los romanos, de acuerdo con diversas fuentes, llegaron a clasificarlo en osculum, que se refería al típico en la mejilla; basium, correspondiente al que se da en los labios a la pareja; así como el suavium, que adopta connotaciones más cercanas al erotismo.

De esa forma, el gesto ha estado relacionado con una manera de demostrar afecto a los seres queridos.

En el campo del arte, ha sido representado de múltiples formas a través de canciones, poemas, obras de teatro, escenas cinematográficas y hasta pinturas debido a las emociones e inspiraciones que ha llegado a despertar entre las personas dedicadas a esas ocupaciones.

En tanto, al ser un movimiento ejecutado por el cuerpo humano, un beso puede tener diversas repercusiones en el organismo.

Al realizarlo se ejercitan más de 30 músculos ubicados en la cara, pueden quemarse hasta 12 calorías por minuto, ocasiona la producción de neurotransmisores que fomentan sensaciones placenteras y, por tanto, inhiben otras como el estrés.