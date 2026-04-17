¿Qué es el diseño liquid glass en WhatsApp y cómo activarlo?

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WhatsApp ha iniciado el despliegue global de su nuevo diseño visual denominado Liquid Glass, una actualización que transforma la experiencia de usuario en la aplicación con efectos de profundidad, transparencia y un estilo más moderno. Este cambio está llegando primero a los usuarios de iOS, pero su adopción es progresiva y todavía no está disponible para todos los dispositivos.

¿Qué es Liquid Glass y cómo funciona?

Liquid Glass es un nuevo estilo visual desarrollado para WhatsApp, basado en los principios de diseño de iOS 26.

De acuerdo con lo publicado por WABetaInfo, la principal característica es la incorporación de efectos de transparencia en capas, que permiten ver sutilmente el contenido de fondo y generan una sensación de mayor profundidad en la pantalla. Además, el diseño se adapta automáticamente tanto al modo claro como al modo oscuro del sistema.

Este lenguaje visual introduce elementos translúcidos que reflejan parcialmente lo que hay detrás, incluyendo la barra de pestañas, los botones y los menús contextuales. El objetivo es crear una experiencia más ligera, moderna y dinámica para el usuario.

¿Cuáles son las principales novedades de Liquid Glass?

Barra de pestañas renovada

La barra de pestañas es el elemento más representativo del nuevo diseño. Ahora parece flotar sobre la interfaz, con bordes suaves y efecto semitransparente. Al cambiar de pestaña, la animación y el fondo reflejan el contenido circundante.

Rediseño de botones y menús

Los botones presentan un aspecto de vidrio esmerilado, con transparencias en capas y reflejos sutiles. Además, el menú contextual se ha actualizado con los mismos principios estéticos, mostrando una apariencia translúcida que se integra mejor con el entorno visual.

Teclado actualizado

El teclado de WhatsApp ahora ofrece una experiencia visual más moderna, con translucidez y coherencia en el diseño respecto al resto de la aplicación. Tanto en modo claro como en modo oscuro, el teclado mantiene la estética de Liquid Glass.

¿Cómo saber si ya tienes Liquid Glass en tu móvil?

Liquid Glass está disponible para usuarios de iOS que hayan actualizado WhatsApp a la versión 26.14.76 desde la App Store. Sin embargo, la función se encuentra en fase de lanzamiento progresivo, por lo que no todos los usuarios la verán de inmediato. WhatsApp está monitorizando el rendimiento y la recepción del público antes de habilitar la interfaz para la totalidad de las cuentas.

Para comprobar si Liquid Glass está activo en tu dispositivo:

- Abre WhatsApp y verifica la barra de pestañas en la parte inferior de la pantalla.

- Si la barra muestra un diseño flotante, semitransparente y con efectos de profundidad, significa que Liquid Glass ya está disponible en tu cuenta.

- Si la barra de pestañas sigue con el aspecto tradicional, la actualización aún no se ha activado para tu dispositivo.

La presencia de animaciones más fluidas, botones translúcidos y un teclado renovado también indican que la nueva interfaz está operativa.