Hackers amenazan con difundir archivos sensibles de GTA 6

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Rockstar Games volvió a ser blanco de un importante ciberataque, cuando un conocido grupo de hackers lanzó un ultimátum público a los desarrolladores de GTA 6: pagar un rescate antes del 14 de abril de 2026 o sufrir una filtración masiva de datos internos confidenciales.

El grupo, conocido como ShinyHunters, se atribuyó la responsabilidad del ataque a Rockstar Games durante el fin de semana, y la situación se ha agravado, ya que Rockstar se niega a pagar el rescate.

En un informe compartido por la BBC, ShinyHunters ha insinuado la posibilidad de publicar los datos pirateados de Rockstar Games, ya que los desarrolladores de GTA 6 no accedieron a sus demandas de rescate. Actualmente se desconoce qué tipo de datos logró obtener el grupo de hackers durante la intrusión.

Sin embargo, según fuentes internas del sector como CyberSecGuru, la información filtrada podría incluir registros financieros y datos de gastos de los jugadores de GTA Online y Red Dead Online, entre otros datos cruciales.

Como era de esperar, esto causó pánico entre los jugadores que esperaban con ansias el lanzamiento de GTA 6, ya que un ataque informático a Rockstar Games podría suponer un obstáculo para su publicación.

Para abordar la brecha de seguridad y tranquilizar a inversores y jugadores, un portavoz de Rockstar declaró: «Confirmamos que se accedió a una cantidad limitada de información confidencial de la empresa en el contexto de una filtración de datos de terceros. Este incidente no afecta a nuestra organización ni a nuestros jugadores».