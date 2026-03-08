Universidades deben integrar la IA en la formación académica, segun especialistas

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación superior se ha convertido en uno de los principales desafíos para las universidades en el mundo y también en el Perú. Expertos señalan que el reto no solo consiste en adoptar estas herramientas tecnológicas, sino en integrarlas de manera estratégica en los procesos de enseñanza para mejorar la calidad educativa y preparar profesionales acordes con las nuevas exigencias del mercado laboral.

Un estudio de la consultora McKinsey & Company indica que la inversión en inteligencia artificial dentro del sector educativo registra un crecimiento aproximado de 2.5 %, lo que refleja el avance de esta tecnología en distintos niveles de formación. Frente a este escenario, especialistas destacan la importancia de que las instituciones universitarias adapten sus modelos pedagógicos para incorporar el uso responsable y productivo de la IA en las aulas.

Integración estratégica de la IA

Para la organización ICACIT, entidad dedicada a la acreditación de programas de ingeniería, computación, tecnología y ciencias afines, la incorporación de la inteligencia artificial debe estar vinculada a un enfoque pedagógico orientado a resultados de aprendizaje. La institución sostiene que esta tecnología puede contribuir al fortalecimiento de las competencias académicas si se utiliza de forma planificada.

Jimmy Túllume, gerente general de ICACIT, explicó que la inteligencia artificial no debe entenderse como una herramienta que simplifique el trabajo académico sin análisis crítico. “La IA no debe ser vista como una herramienta de atajo para el alumno, sino como un pilar en el modelo de mejora continua que garantice egresados competitivos globalmente”, señaló.