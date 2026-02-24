Los tenis para correr este 2026

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Correr por la montaña ya no es lo que era. Y en el caso de los modelos femeninos, el cambio en los últimos años ha sido especialmente evidente. Las corredoras ya no tienen que quedare con versiones adaptadas de modelos masculinos en tallas más pequeñas: las marcas han empezado a crear líneas exclusivas para las damas.

Eso se traduce en zapatillas (tenis) con hormas específicas, ajustes más precisos, bases más estables y comportamientos pensados para una biomecánica distinta, especialmente cuando el terreno se complica o los kilómetros se acumulan.

De cara al 2026, el “trail running” femenino entra en una etapa de madurez interesante. Vemos zapatillas más amortiguadas cuando hace falta proteger, pero también más ágiles y seguras en terrenos técnicos, con suelas que inspiran confianza y ‘uppers’ que sujetan sin castigar. Además, muchas de estas zapatillas son ahora más versátiles porque funcionan en pistas, senderos y terrenos mixtos, permitiendo entrenar casi a diario sin necesidad de tener cinco pares distintos en el armario.

Los tenis correctos

Cuando tienes que elegir unos tenis no se trata solo de fijarse en lo bonitos que son, en la suela o en sí llevan ‘Gore-Tex’ ( membrana tecnológica de alto rendimiento). Entran en juego muchos más factores que en asfalto, y en el caso de la mujer, además, hay particularidades biomecánicas y de ajuste que conviene tener muy en cuenta.

Te damos las claves que realmente importan antes de que te decidas por un modelo u otro.

Muchas marcas ya desarrollan hormas específicas para la mujer, con un talón algo más estrecho, mejor sujeción en el mediopié y un antepié que permite que el pie se expanda de forma natural, algo importante en carreras de larga distancia.

Este tipo de ajuste logra que tengas mejor estabilidad.