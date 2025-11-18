¿Cómo terminaría el 2025 según las “catastróficas” predicciones de Nostradamus?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las profecías del astrólogo francés Michel de Notre-Dame, más conocido como Nostradamus, se han viralizado recientemente con predicciones apocalípticas, que sugieren que este 2025 terminaría con eventos "catastróficos" como una guerra, una pandemia, el impacto de un meteorito y hasta la desaparición de la humanidad.

A continuación, conoce las 7 profecías más impactantes de Nostradamus para el fin del año 2025:

Política

En el plano político, los vaticinios atribuidos a Nostradamus hablan de un "choque de grandes potencias", del declive "de la influencia de los países occidentales tradicionales" y del ascenso de nuevos actores globales, lo que ha generado temores sobre un posible conflicto nuclear.

También se menciona que habría augurado el "fin de una larga guerra", que algunos relacionan con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Tras una larga guerra, todo el ejército se agotará, de modo que no encontrarán dinero para los soldados; en lugar de oro o plata, acuñarán cuero, latón galo y el signo de la media luna", escribe Nostradamus.

Sin embargo, con el fin de una guerra, aparentemente predice el comienzo de otra en Inglaterra, así como la llegada de una pandemia.

"Cuando aquellos de las tierras de Europa vean a Inglaterra alzar su trono a sus espaldas, se desatarán guerras crueles", apuntó. "El reino estará marcado por guerras tan crueles que se alzarán enemigos internos y externos. Regresará una gran peste del pasado, no habrá enemigo más letal bajo los cielos", vaticinó.

Crisis mundial y ansiedad colectiva

Según interpretaciones de una de sus crípticas cuartetas, una "bola de fuego" impactará la Tierra y acabará con toda la vida. "Desde el cosmos, una bola de fuego se alzará, presagio del destino, clama el mundo. Ciencia y destino en una danza cósmica, el destino de la Tierra, una segunda oportunidad", anotó

Joanne Jones, experta en clarividencia, recomienda cautela, recordando que Nostradamus escribía "en acertijos y con lenguaje metafórico". "Históricamente, muchas de sus profecías han sido adaptadas para ajustarse a los miedos contemporáneos, lo que significa que el pánico que estamos viendo dice más sobre la ansiedad colectiva que sobre cualquier predicción literal", explicó.