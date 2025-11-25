La trayectoria de Miguel Estévez y su academia artística

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

En una provincia en desarrollo que continúa enfrentando la falta de espacios recreativos formales, la formación artística ha comenzado a ocupar un rol fundamental en la salud integral y el desarrollo social de sus habitantes. Un ejemplo destacado es la academia El Mundo de la Danza, dirigida por el actor, coreógrafo, cantante e ingeniero Miguel Estévez.

Estévez, egresado sobresaliente de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), recinto Dajabón, y reconocido con la Medalla de Honor en 2014, ha consolidado un proyecto que combina disciplina, arte y educación pedagógica. Su academia trabaja con preadolescentes, adolescentes y adultos, ofreciendo programas formativos de danza contemporánea, folclore, expresión corporal y clases de salsa para adultos.

Según explicó Estévez, la danza en Dajabón está cumpliendo un rol que trasciende la práctica artística. Los estudiantes encuentran en este espacio un apoyo importante para su salud emocional, su autoestima, su desarrollo físico y su interacción social. Desde 2022, la academia ha presentado funciones anuales en el Club Ensueño Dajabonero, integrando elementos escénicos y culturales propios de la región.

Además de su labor en el arte, Miguel Estévez ha desempeñado funciones sociales relevantes como presidente de la Junta Local de Protección Infantil, colaborando directamente con Fundación Dajabón y CONANI en el acompañamiento y apoyo de niñas y adolescentes de la provincia.

Un recurso necesario para una provincia en crecimiento

Dajabón continúa consolidándose como una provincia en desarrollo, pero las limitadas opciones de entretenimiento y actividad física representan un reto para la comunidad. En este contexto, proyectos como El Mundo de la Danza adquieren especial importancia al ofrecer alternativas sanas, educativas y accesibles para todas las edades.

La práctica artística se ha convertido en un puente para fomentar hábitos saludables, fortalecer vínculos sociales y promover una cultura de bienestar en un territorio donde el deporte, el arte y la creatividad comunitaria resultan esenciales.

Sobre la plataforma Ando en Dajabón / Somos Local RD

Este reportaje surge a raíz de una entrevista realizada por la plataforma local Ando en Dajabón, por Lucía Torres, conocida por identificar y difundir oportunidades de desarrollo en la frontera norte. Desde su creación, el proyecto se ha posicionado como un espacio de referencia para empleos, eventos, cursos gratuitos y novedades comunitarias.

Los interesados en conocer más sobre actividades locales o acceder a oportunidades pueden seguir la plataforma en Instagram como @andoendajabon o unirse a su canal de WhatsApp.