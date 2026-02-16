UASD activa nuevo sistema de carnetización: lo que cambia para estudiantes y docentes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) puso en marcha en su Sede Central el proceso de carnetización institucional dirigido a estudiantes, docentes y servidores administrativos, con el objetivo de fortalecer la identidad universitaria, mejorar la seguridad y optimizar la gestión de los servicios académicos y administrativos.

La iniciativa forma parte de una estrategia de modernización que procura garantizar un acceso más ordenado y seguro a las instalaciones, así como facilitar el uso de los servicios universitarios. El nuevo carné permitirá el registro de asistencia, el acceso a bibliotecas y laboratorios y el uso organizado de otros servicios internos.

Ana Obdalys Pérez Gómez, directora de Registro de la academia, explicó que la iniciativa trasciende el carácter de un simple trámite administrativo, al consolidar la identidad institucional y reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria. Asimismo, destacó que “el nuevo sistema permitirá mejorar el control de acceso a las instalaciones y garantizar un uso más organizado de los servicios académicos y administrativos”.

Pérez Gómez señaló que el proceso ha sido concebido bajo criterios de agilidad y modernización, incorporando herramientas tecnológicas que facilitan su integración con los sistemas institucionales. “Apostamos por un sistema eficiente y seguro, que responda a las necesidades actuales de estudiantes, docentes y servidores administrativos”, afirmó.

UASD inicia proceso de carnetización

La jornada de carnetización se desarrolla en el Aula 100 de la Escuela de Medicina, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, bajo la coordinación de la Dirección de Registro y la Unidad de Carnetización, con el fin de garantizar una atención ágil y organizada.

De su lado, Joel Ramos, encargado de la Unidad de Carnetización, informó que el proceso ha sido estructurado para reducir tiempos y evitar contratiempos, mediante un sistema de citas previas que permite mayor fluidez y evita aglomeraciones.

Las autoridades universitarias destacaron que el proceso de carnetización se realiza de forma permanente al inicio de cada período académico en los distintos centros, subcentros y recintos universitarios a nivel nacional.