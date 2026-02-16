The Spa Casa de Campo es reconocido como 4 Estrellas en los Star Awards 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Forbes Travel Guide (“FTG”), el único sistema de calificación global para hoteles, restaurantes, spas y cruceros de lujo, anunció hoy sus Star Awards 2026.

he Spa Casa de Campo ha sido galardonado con la distinción Cuatro Estrellas de Forbes Travel Guide por tercer año consecutivo, siendo el único spa en la República Dominicana en recibir este reconocimiento, y figura junto a otros homenajeados en ForbesTravelGuide.com.

The Spa Casa de Campo es un santuario de bienestar galardonado en la República Dominicana, diseñado cuidadosamente para ofrecer una experiencia transformadora y lujosa.

Distribuido entre espacios interiores y exteriores, combina un circuito hidrotermal de última generación —que incluye sauna, baño de vapor, camino Kneipp, camas térmicas y piscinas de agua fría y de vitalidad— con 12 elegantes salas de tratamiento que integran terapias tradicionales, tecnología avanzada y atención personalizada.

Los huéspedes pueden disfrutar de un variado menú de masajes, tratamientos faciales y experiencias de bienestar curadas, relajarse en tranquilas áreas de piscina al aire libre, visitar la boutique del spa o deleitarse en The Spa Café, todo diseñado para rejuvenecer cuerpo, mente y espíritu en un sereno entorno caribeño.

“Ser reconocidos como el único spa de la República Dominicana en recibir este honor durante tres años consecutivos es sumamente significativo”, expresó Jason Kycek, Chief Marketing Officer de Casa de Campo Resort & Villas.

“Este reconocimiento refleja el compromiso constante de nuestro equipo con la excelencia, la innovación y la creación de experiencias de bienestar que realmente conectan con los viajeros de hoy. A medida que el panorama del bienestar continúa evolucionando, nos enorgullece representar a la República Dominicana en un escenario global y seguir elevando el estándar de lo que debe ser una experiencia de spa de destino”.

La esperada 68.ª edición anual de los Star Awards de Forbes Travel Guide abarca más de 95 países.

“Los ganadores de los Star Awards de Forbes Travel Guide ejemplifican la excelencia en la hospitalidad”, afirmó Amanda Frasier, Presidenta de Calificaciones y Estándares de Forbes Travel Guide.

“La lista de este año refleja la evolución del lujo, con propiedades que establecen el estándar en experiencias auténticas, ofrecen amenidades incomparables, promueven el bienestar y crean momentos verdaderamente inolvidables. Nos complace reconocer su dedicación a ofrecer opciones de viaje de clase mundial para el viajero exigente de hoy”.

Para conocer a los nuevos ganadores de los Star Awards, visite ForbesTravelGuide.com.

Para saber cómo Forbes Travel Guide compila sus calificaciones por estrellas,

Acerca de Casa de Campo Resort & Villas

Casa de Campo Resort & Villas ofrece experiencias inolvidables en 7,000 acres de aventura.

Cuenta con 63 hoyos de golf de clase mundial distribuidos en tres campos, incluyendo Teeth of the Dog, el campo número uno del Caribe, así como Dye Fore y The Links, todos diseñados por el legendario arquitecto Pete Dye.

El resort también dispone de un Golf Learning Center de primer nivel con tecnología TrackMan. Estas amenidades se complementan con amplias habitaciones de hotel, suites y lujosas villas, gastronomía internacional preparada por expertos, una Marina & Yacht Club con 250 amarres, Polo & Equestrian Club, el Casa de Campo Racquet Center, el nuevo Spa Casa de Campo, el Premier Club, un Shooting Club de 245 acres y Altos de Chavón, un pueblo artesanal inspirado en una ciudad mediterránea del siglo XVI.

Cómo llegar: El Aeropuerto Internacional de La Romana (LRM) se encuentra a solo cinco minutos de Casa de Campo y recibe vuelos privados de todo el mundo. A poca distancia en automóvil, los aeropuertos de Santo Domingo (SDQ) y Punta Cana (PUJ) operan vuelos directos diarios desde los principales aeropuertos de Norteamérica.