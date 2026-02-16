Incidente en el Caipaclp de La Vega deja heridos y daños materiales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ocho adolescentes privados de libertad protagonizaron la tarde de este domingo un incidente en uno de los módulos del Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp) de La Vega, luego de que se les impidiera retirar la cena del comedor para llevarla a su pabellón.

La información la dio a conocer la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, a través de un comunicado, en el que indica que tres de ellos resultaron con heridas.

Según se explicó, el grupo comenzó a vociferar improperios y amenazas contra el personal de seguridad, manipuló los candados, lanzó piedras e incendió varios colchones, los cuales fueron utilizados para obstruir la puerta de acceso al módulo.

“Para evitar la propagación del incendio y restablecer el orden, el personal de custodia realizó disparos dirigidos a la puerta obstruida. Como resultado, tres adolescentes presentaron heridas superficiales por perdigones en los pies, las cuales fueron debidamente atendidas”, dice el documento.

Agrega que también un agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) y el supervisor del centro, Israel Santana Alcántara, resultaron lesionados con objetos lanzados por los internos.

Por su parte, la directora del centro, Raquel Brito, informó que la situación fue controlada de manera oportuna y que el centro retomó sus operaciones con normalidad, mientras se realiza la revisión correspondiente de los protocolos aplicados.

“Durante el incidente, el centro solicitó apoyo de tres miembros de la Unidad de Alto Riesgo (UTAR), un agente del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de El Pinito, La Vega, así como la presencia del director regional de la Policía Nacional, general Juan Pablo Ferreira Veras, y de la fiscal Mayreny Solís, procuradora de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega”, añade.

Además, dijo que los adolescentes que presentaron heridas superficiales, junto a otros que resultaron con afecciones respiratorias producto de la inhalación de humo, fueron asistidos por el personal médico del centro.