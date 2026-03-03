Luis Abinader inaugura hotel escuela en Verón

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader junto a Gabriel Escarrer Jaume, alto ejecutivo de Meliá Hotels International y la directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, encabezaron ayer la inauguración de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá, en Verón, Punta Cana, provincia La Altagracia.

“Un gobierno puede hacer la mejor publicidad y construir las mejores infraestructuras, pero si no cuenta con capital humano, que es lo más importante, el desarrollo nunca será igual”, manifestó el presidente Abinader.

La escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá operará bajo la modalidad de hotel escuela y proyecta capacitar y actualizar a 4,500 trabajadores.

Tiene cinco aulas equipadas, incluidos espacios especializados en informática con recepción integrada, restaurante, cocina y áreas de housekeeping, oficinas administrativas para el personal del Infotep y soporte de mantenimiento, infraestructura y equipos.

La formación de la nueva escuela se enfocarán en las áreas de mayor demanda del sector turístico y hotelero del país, como son las especialidades en cocina con énfasis en técnicas culinarias, pastelería, seguridad alimentaria, gestión de cocina, bar y restaurante, incluyendo servicio al cliente, mixología y administración de establecimientos.

Además formación en recepción; abarca una oferta académica en servicios de habitación, que comprende la preparación de camaristas, mayordomos, amas de llaves, personal de gobernanza y mandos medios y gerentes. Integrarán también cursos de inglés e informática aplicada al entorno hotelero.

Beneficia 7,000 empresas

Resaltan que con esa escuela el país fortalece su infraestructura de formación técnico profesional en el principal polo turístico del territorio nacional que beneficia más de siete mil empresas que operan o proyectan operar en Punta Cana, Bávaro, Cabeza de Toro, Verón, Macao, Uvero Alto y otras áreas.

David Collado, ministro de Turismo, sostuvo que la inauguración de la primera escuela técnica dentro de un complejo hotelero en Bávaro–Punta Cana es un sueño hecho realidad del presidente Abinader y es parte de la estrategia de sostenibilidad y fortalecimiento del capital humano en el sector turístico.

Morla Pineda dijo que el país vive un momento histórico en el turismo y que ese liderazgo no puede sostenerse solo con infraestructura o inversión hotelera, sino con capital humano preparado. “Hoy inauguramos una escuela; pero, sobre todo, inauguramos oportunidades”.

El ministro Rafael Santos resaltó el impacto positivo de la nueva escuela y el interés del presidente Abinader en la educación.