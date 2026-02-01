Nicaragua y su fortalecimiento demócrata

Publicado por Latinoamérica21 Creado: Actualizado:

A lo largo de 2025, la copresidencia de Nicaragua bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo ha acelerado la consolidación de un Estado autoritario de familia. Las reformas constitucionales de enero eliminaron la separación de poderes, subordinando los poderes judicial, legislativo y electoral al ejecutivo, mientras que la legislación posterior extendió los mandatos políticos y permitió al régimen utilizar las instituciones electorales como arma contra la oposición política.

Desde 2018, el gobierno de Ortega y Murillo ha encarcelado, exiliado o despojado de la ciudadanía a cientos de críticos y desmantelado miles de organizaciones de la sociedad civil, socavando los controles independientes del poder. Estos cambios legales e institucionales han transformado a Nicaragua de una democracia debilitada a un sistema autoritario cerrado, aumentando el riesgo de abusos sistemáticos de los derechos humanos y creando condiciones permisivas para la opacidad de la participación económica extranjera —en particular China— en sectores comerciales y mineros estratégicos.

A partir de diciembre de 2021, el presidente Ortega rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con Pekín, marcando la "nueva era" con la apertura de una embajada china en Managua ese mismo mes. Esta decisión se produjo tras semanas de que la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea (UE) condenaran las elecciones de 2021 como ilegítimas debido a la represión y encarcelamiento de 39 personas, incluyendo líderes de la sociedad civil y candidatos presidenciales. Pekín aprovechó la oportunidad para entrar en Managua buscando aliviar el creciente aislamiento internacional del régimen de Ortega.

En 2023, las exportaciones totales de Managua a Pekín se estimaron en 27,3 millones de dólares, pero aumentaron casi un 300 % en 2024, alcanzando los 82,1 millones de dólares. También en 2024, Pekín fue el segundo mayor exportador a Nicaragua, representando el 14 % de las importaciones totales, con un valor de 1650 millones de dólares. Recientemente, Pekín y Nicaragua han mantenido un déficit comercial de más de 1000 millones de dólares, lo que ha servido como un salvavidas para la desesperada estrategia de supervivencia del régimen, con China como principal benefactor. A medida que aumenta la presión occidental, Pekín proporciona capital, infraestructura, comercio y oportunidades al régimen de Ortega-Murillo a través del sector comercial y minero.

Nicaragua ha contribuido directamente a la expansión del desarrollo económico de China en la región y ha aprobado múltiples leyes para facilitar el camino a Pekín. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una Zona Económica Especial (ZEE) que se vincula directamente con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, impulsando eficazmente su influencia a través de la infraestructura y el comercio.

Las ZEE incluyen numerosas ventajas para las operaciones de Pekín en Nicaragua, como exenciones totales del impuesto sobre la renta, dividendos y aranceles de importación por hasta una década, y sectores industriales específicos para la manufactura, la agroindustria, la tecnología y las exportaciones. Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega, dirigirá las ZEE, con una renovada promesa de empleo, alivio de la pobreza y transferencia de tecnología. La presencia del hijo del presidente al frente de las ZEE refleja el enfoque de la política exterior de Nicaragua en convertirse en un puente comercial entre el Pacífico y el Caribe.

Además, desde 2021, el régimen de Ortega-Murillo ha otorgado discretamente aproximadamente 300.000 hectáreas de tierra, o casi el 2,36 % del territorio nacional de Nicaragua, a cuatro empresas mineras afiliadas a China: Zhon Fu Development, Nicaragua XinXin Linze Mineria Group, Thomas Metal y Brother Metal. Estas empresas no tienen historial en Nicaragua, no están vinculadas a ninguna entidad china conocida ni siquiera cuentan con sitio web. Sin embargo, el régimen de Ortega-Murillo las ha adaptado convenientemente, ya que Nicaragua permite que empresas fantasma opacas sin historial operen en sectores de infraestructura crítica.

Para apoyar la campaña minera de Pekín, el régimen de Ortega-Murillo ha revocado derechos de concesión y otorgado esas mismas concesiones mineras a estas opacas entidades fantasma. En 2022, la Asamblea Nacional Sandinista reformó la Ley 387 para permitir la transferencia de concesiones sin licitación pública, debilitar los mecanismos de control social y concentrar la toma de decisiones en el Ministerio de Energía y Minas. Esta "reforma" otorga a Nicaragua el control exclusivo sobre la transferencia de propiedad de concesiones mineras sin previo aviso.

Además de la minería, Pekín ha manipulado el sector comercial nicaragüense que depende de las exportaciones de China a Nicaragua. Actualmente, los comerciantes nicaragüenses afirman enfrentarse a una "competencia desleal" a medida que sus ventas disminuyen debido a la explosión de ciudadanos chinos que operan en la región. Las empresas chinas han congelado el mercado nicaragüense mediante la venta de productos baratos a los que los ciudadanos chinos pueden acceder fácilmente gracias a los acuerdos. Los informes indican que la estrategia de China consiste en aprovechar los beneficios de importación que ofrece el gobierno nicaragüense, lo que permite a los ciudadanos chinos vender productos a precios bajísimos.

Esta estrategia ha permitido a Pekín debilitar por completo a las empresas nicaragüenses y apoderarse del mercado. En mayo de 2024, The Confidential informó que las empresas chinas redujeron drásticamente el 70 % de las ventas de los comercios locales. Además, este aumento de empresas chinas se traduce directamente en el crecimiento de las importaciones desde China, lo que contribuye a una mayor expansión del ya considerable déficit comercial.

Esta incapacidad para producir bienes atractivos para los mercados de Pekín perpetuará las tendencias de altas importaciones y mínimas exportaciones por parte de Nicaragua, lo que le brinda a Pekín la oportunidad de influir plenamente en la capacidad exportadora bajo el régimen de Ortega y Murillo.

Nicaragua ha tomado medidas para prohibir la entrada al país de medios de comunicación, prohibiendo la entrada de Biblias, periódicos, revistas, libros, drones y cámaras. Esto se produjo sin un decreto oficial del gobierno, pero aún así ha sido aplicado por inmigración y aduanas en los cruces fronterizos. La prohibición permite al régimen controlar el desarrollo de los medios de comunicación internos, disuadiendo cualquier interferencia extranjera y manipulando eficazmente las noticias y los medios de comunicación. Desde 2018, 61 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados, con más de 2300 violaciones registradas por periodistas, lo que ha obligado a 300 periodistas a exiliarse de Nicaragua.

El mundo debe continuar investigando y denunciando las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por esta dictadura familiar. Su objetivo de alienar a la población civil para generar riqueza para sí mismos y para Pekín mediante actividades económicas ilícitas y oscuras debe enfrentar audiencias legales en beneficio del pueblo nicaragüense. El gobierno corrupto de Nicaragua, que continúa debilitando los cimientos de sus instituciones democráticas para favorecer la propiedad china de zonas comerciales e industriales, congelará las exportaciones nicaragüenses y favorecerá la dependencia de las importaciones chinas.