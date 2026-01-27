Nipah preocupa por su letalidad: diferencias con Covid y Ébola

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunidad científica internacional mantiene bajo vigilancia tres amenazas virales que, aunque diferentes en su forma de transmisión y letalidad, representan desafíos para la salud pública mundial: el virus Nipah, el Covid-19 y el Ébola.

El virus Nipah, detectado en brotes recientes en India y Bangladesh, preocupa por su alta tasa de mortalidad, que puede alcanzar hasta el 75%, y la ausencia de vacunas aprobadas. Aunque su transmisión entre humanos es limitada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera un patógeno prioritario por su potencial pandémico.

El Covid-19, que transformó la vida global desde 2020, ya no es emergencia sanitaria internacional, pero sigue circulando con variantes como Stratus (XFG), más evasiva frente a la inmunidad. Su riesgo radica en la capacidad de mutar y generar nuevas olas de contagio, aunque la mortalidad se mantiene baja gracias a la vacunación masiva.

Por su parte, el Ébola continúa siendo una amenaza en África central, con brotes esporádicos y una letalidad que oscila entre el 25% y el 90%. La disponibilidad de vacunas para algunas cepas ha reducido el impacto, pero la falta de cobertura universal mantiene el riesgo elevado en zonas endémicas.

Comparación de riesgos

Nipah: baja transmisión, alta letalidad, sin vacuna.

Covid-19: alta transmisión, baja letalidad, vacunas disponibles.

Ébola: transmisión por fluidos, letalidad muy alta, vacunas parciales.

La OMS insiste en que la cooperación internacional, la vigilancia epidemiológica y el acceso equitativo a vacunas y tratamientos son claves para enfrentar estos tres virus que, con características distintas, siguen marcando la agenda sanitaria global en 2026.