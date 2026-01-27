Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Salud

Nueva amenaza

Nipah preocupa por su letalidad: diferencias con Covid y Ébola


El virus Nipah, detectado en brotes recientes en India y Bangladesh, preocupa por su alta tasa de mortalidad, que puede alcanzar hasta el 75%, y la ausencia de vacunas aprobadas.

virusnipah.

virusnipah.

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La comunidad científica internacional mantiene bajo vigilancia tres amenazas virales que, aunque diferentes en su forma de transmisión y letalidad, representan desafíos para la salud pública mundial: el virus Nipah, el Covid-19 y el Ébola.

El virus Nipah, detectado en brotes recientes en India y Bangladesh, preocupa por su alta tasa de mortalidad, que puede alcanzar hasta el 75%, y la ausencia de vacunas aprobadas. Aunque su transmisión entre humanos es limitada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera un patógeno prioritario por su potencial pandémico.

El Covid-19, que transformó la vida global desde 2020, ya no es emergencia sanitaria internacional, pero sigue circulando con variantes como Stratus (XFG), más evasiva frente a la inmunidad. Su riesgo radica en la capacidad de mutar y generar nuevas olas de contagio, aunque la mortalidad se mantiene baja gracias a la vacunación masiva.

Por su parte, el Ébola continúa siendo una amenaza en África central, con brotes esporádicos y una letalidad que oscila entre el 25% y el 90%. La disponibilidad de vacunas para algunas cepas ha reducido el impacto, pero la falta de cobertura universal mantiene el riesgo elevado en zonas endémicas.

Comparación de riesgos

Nipah: baja transmisión, alta letalidad, sin vacuna.

Covid-19: alta transmisión, baja letalidad, vacunas disponibles.

Ébola: transmisión por fluidos, letalidad muy alta, vacunas parciales.

La OMS insiste en que la cooperación internacional, la vigilancia epidemiológica y el acceso equitativo a vacunas y tratamientos son claves para enfrentar estos tres virus que, con características distintas, siguen marcando la agenda sanitaria global en 2026.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking