Voluntarios transforman hogares en Sabana Grande de Boyá: una jornada de solidaridad

Hábitat para la Humanidad República Dominicana llevó a cabo una jornada de voluntariado en la comunidad Los Guineos, en Sabana Grande de Boyá, donde 27 voluntarios se unieron para mejorar las condiciones de vida de tres familias. La brigada se centró en intervenciones para la seguridad, salubridad y dignidad de los hogares, incluyendo pintura de paredes, sustitución de piso de tierra por piso de cemento, así como reparación y reforzamiento de ventanas.

La comunidad Los Guineos se encuentra en el municipio de Sabana Grande de Boyá, un área que, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y estudios socioeconómicos de la provincia de Monte Plata, presenta desafíos significativos en la calidad de vida, y señalan que el piso de tierra u otros materiales precarios, es una de las principales vulnerabilidades para las familias.

"Ver la forma en que Los Guineos abrazó esta jornada es profundamente inspirador. Esto va más allá de una pintura o un piso: estamos construyendo un ecosistema de apoyo y solidaridad. Cuando la comunidad, los vecinos y nuestros voluntarios trabajan como uno solo, el impacto se siente en las familias servidas y revitaliza el tejido social de todo el sector. Un hogar seguro y digno es un derecho, y esta brigada demostró que juntos podemos hacerlo realidad," expresó Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad Republica Dominicana.

“Mi experiencia fue súper, el esfuerzo y el trabajo que Hábitat Dominicana hace es mucho más de lo que uno se puede imaginarse y la sensación de ver, el placer con el que las personas los reciben, reciben su trabajo, como ellos viven ese momento, cómo dar una luz en ese día, en ese camino, una luz no solo a las personas o el vecindario sino también a las familias que viven en el sector. Para mí fue un día sensacional”, señaló Sandra Adames, voluntaria.

Las familias beneficiadas fueron seleccionadas con la ayuda de la misma comunidad, en base a sus ingresos limitados, dependientes de las actividades económicas rurales y que enfrentan carencias habitacionales que impactan directamente su bienestar.