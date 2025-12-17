COE exhorta a embarcaciones a permanecer en puerto en la costa Atlántica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto en la costa Atlántica, desde San Rafael, en La Altagracia, hasta Punta Mangles, en Samaná, debido a la presencia de olas anormales.

Para el resto de la costa, el COE sugirió navegar cerca del perímetro costero, sin aventurar mar adentro.

“De acuerdo con el boletín meteorológico del día de hoy (el lunes) del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el cual establece que las condiciones marítimas están deteriorándose significativamente en la costa norte del país, esta condición durará aproximadamente de 24 a 48 horas”, indicó el organismo.