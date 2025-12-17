Reconocen fundadores de la UAPA en celebración de los 30 años de la universidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por el aporte con la idea visionaria de fundar la primera institución superior de educación a distancia en la República Dominicana, el Consejo Académico reconoció a los fundadores de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), los doctores Ángel Hernández, Mirian Acosta y Miladys Francisco , en el marco del cierre de la celebración de entidad ´´ 30 años creando futuros´´.

Los referidos maestros fueron distinguidos mediante la resolución No. 21-2025 por ´invaluable visión y liderazgo en la creación de la primera universidad de educación superior a distancia de la República Dominicana´.

Además, se destaca en la resolución leída por la secretaria general, la doctora Yanet Jiminian, que un reconocimiento a los fundadores de la UAPA es un acto de justicia y gratitud, ya que su visión y esfuerzo han transformado la vida de miles de personas; ´reconocer su labor es mantener viva su visión y valores, que inspiran a las generaciones presentes y futuras a seguir su ejemplo de dedicación y compromiso con la educación ´

También, fue reconocido el ingeniero Fernando Hernández, miembro de la Junta de Directores de la casa de altos estudios, por sus aportes a la Universidad a lo largo de los 30 años de fundación, impulsando proyectos que han impactado significativamente el desarrollo y posicionamiento.

´En este año 2025 que celebramos con junio los 30 años de la Universidad, una institución que goza de reconocimiento y prestigio a nivel nacional es internacional por la calidad que desempeña sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión., lo que ha permitido convertirse en la universidad dominicana modelo y líder en educación superior a distancia virtual ´´, expresaron las autoridades.

En la actividad efectuada en el Auditorio Central del campus universitario, recibieron reconocimientos por ´´Trayectoria, Fidelidad y Aportes´´ los colaboradores: Magdalena Cruz, Cristina Estévez, Yanet Jiminián, Yngrid Ramos, Reyna Hiraldo, Fior D´Aliza Taveras y Alexandra Ventura.

Asimismo, de los Recintos Cibao Oriental Nagua y Santo Domingo Oriental, que han laborado desde los inicios: Magdalena Fermín, Américo Holguín y Jenny Mago.

Los representantes ante el Consejo Académico de los facilitadores y de los participantes, Miguel Ángel Díaz y Federico Ortiz, recibieron certificados por su gestión.

Las distinciones fueron entregadas por la rectora Alejandra Hernández, junto a miembros de la Junta de Directores y el Consejo Académico, quienes ponderaron la labor y aportes de los empleados en sus trayectorias en la institución creada el 14 de enero de 1995, y considerada primera una universidad a distancia virtual del país.