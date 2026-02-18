Yasmín Rodríguez lleva “Firmas Rojas” al Michigan Fashion Fest en el marco de NYFW

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La diseñadora dominicana Yasmín Rodríguez presentó su colección “Firmas Rojas” en el Michigan Fashion Fest, dentro del marco de la New York Fashion Week, proyectando el talento dominicano en uno de los escenarios más influyentes de la moda internacional.

Con una paleta dominante de azul, blanco, rojo y negro, la colección destacó por su estructura precisa, su fuerza visual y su identidad clara. Cada silueta fue concebida como una declaración de carácter, reafirmando una firma creativa que no compite: se impone.

Yasmín Rodríguez

La propuesta generó una reacción inmediata en el público, medios y profesionales del sector, consolidando su impacto en un escenario altamente competitivo y fortaleciendo su presencia estratégica en el circuito global.

Yasmín Rodríguez se afirma como una firma creativa con lenguaje propio, estructura definida y posicionamiento internacional sólido, representando con autoridad el diseño dominicano en plataformas de alcance mundial.