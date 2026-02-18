Cementos Cibao dona terreno a CORAASAN para acueducto en beneficio de la comunidad de Puñal en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cementos Cibao puso a disposición un terreno de 2,000 metros cuadrados, ubicado en Estancia Nueva, destinado a la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad para 2 millones de galones de agua, que beneficiará directamente al municipio de Puñal y a los distritos municipales Guayabal y Canabacoa.

El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por la presidente de Cementos Cibao, señora Cruz Amalia Rodríguez, y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), ingeniero Andrés Cueto, quienes destacaron la importancia de este proyecto como un ejemplo de alianza público-privada en favor del desarrollo social y ambiental.

En la actividad estuvieron presentes, además, el alcalde de Puñal, Dr. Enrique Romero, la alcaldesa de Guayabal, Fior Denis Tavárez, y la gobernadora provincial, Rosa Santos, junto a líderes comunitarios y representantes de instituciones locales.

Durante su intervención, la señora Cruz Amalia Rodríguez expresó que "este proyecto representa una acción concreta de solidaridad y compromiso con las familias de Puñal y sus distritos municipales, comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso al agua potable”. "En Cementos Cibao estamos comprometidos con el crecimiento de nuestras comunidades".

Por su parte, el ingeniero Andrés Cueto agradeció la contribución de la empresa, señalando que "este terreno permitirá el desarrollo de una infraestructura vital que garantizará el suministro de agua continua y segura para los habitantes de la parte este de Santiago.

“El proyecto también contempla la construcción de una estación de bombeo, una línea de impulsión de 24 pulgadas en hierro dúctil, una línea de distribución, un tanque de almacenamiento y un centro de control de motores para equipos de bombas y colocación de equipos electromecánicos”, señaló el funcionario.

Cementos Cibao dona terreno a CORAASAN para acueducto en beneficio de la comunidad de Puñal en SantiagoFuente externa

El proyecto se enmarca en la visión compartida de Cementos Cibao y CORAASAN de impulsar iniciativas sostenibles que fortalezcan los servicios básicos, promuevan la calidad de vida y consoliden la colaboración entre el sector público y el privado.

Sobre Cementos Cibao

Cementos Cibao es una empresa dominicana con más de seis décadas de trayectoria, comprometida con la excelencia, la sostenibilidad y el desarrollo de las comunidades donde opera. A través de su Fundación Huáscar Rodríguez Herrera, impulsa programas de educación, salud, medio ambiente e infraestructura comunitaria, reafirmando su propósito de construir un futuro más sólido y responsable para todos.