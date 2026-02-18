¿Qué pasará hoy?
El horóscopo de este miércoles 18 de febrero del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Tu imparcialidad se verá puesta a prueba con acontecimientos que tomarán lugar el día de hoy. Planteos nuevos en la pareja.
TAURO (22/04 - 21/05)
Cada persona debe crear su mundo ideal. El tiempo te dirá si supiste elegir adecuadamente y si encontraste la magia necesaria.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Tus relaciones se basan en el cariño y la comprensión. Tu equilibrio y felicidad te incitan a expresarte mediante el arte.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Con esa facilidad para convencer alcanzarás lo que has propuesto poco a poco. En este momento te atreves a todo.
LEO (22/07 - 21/08)
Se agranda la familia debido a la llegada de alguien que no esperabas traerá la noticia, y espera ser recibido con bombos y platillos. No lo defraudes.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Deberás dejar de lado todo tipo de sentimentalismos si pretendes ser respetado en tu ambiente de trabajo. Muéstrate decidido.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Intenta calmar los arranques de nervios de tu pareja. Busca consolarla y evita que se involucre en problemas.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Sentirás una fluctuación entre momentos cíclicos de mucha energía y confianza en ti mismo y otros de fatiga y decaimiento.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Tu crónica falta de entendimiento hacia las costumbres de los demás será duramente puesta a prueba. Deshazte de ella.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Deberás buscar otra forma de encarar tus desafíos. Tu tendencia a actuar antes de pensar está probando no ser la correcta.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Tendrás una marcada predisposición a enfermarte en el día de hoy. Asegúrate de llevar un abrigo contigo a todas partes.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Deberás reducir al mínimo los tiempos muertos si pretendes realizar aquellas actividades que mejoren tus conocimientos.