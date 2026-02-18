El horóscopo de este miércoles 18 de febrero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04)

Tu imparcialidad se verá puesta a prueba con acontecimientos que tomarán lugar el día de hoy. Planteos nuevos en la pareja.

TAURO (22/04 - 21/05)

Cada persona debe crear su mundo ideal. El tiempo te dirá si supiste elegir adecuadamente y si encontraste la magia necesaria.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Tus relaciones se basan en el cariño y la comprensión. Tu equilibrio y felicidad te incitan a expresarte mediante el arte.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Con esa facilidad para convencer alcanzarás lo que has propuesto poco a poco. En este momento te atreves a todo.

LEO (22/07 - 21/08)

Se agranda la familia debido a la llegada de alguien que no esperabas traerá la noticia, y espera ser recibido con bombos y platillos. No lo defraudes.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Deberás dejar de lado todo tipo de sentimentalismos si pretendes ser respetado en tu ambiente de trabajo. Muéstrate decidido.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Intenta calmar los arranques de nervios de tu pareja. Busca consolarla y evita que se involucre en problemas.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Sentirás una fluctuación entre momentos cíclicos de mucha energía y confianza en ti mismo y otros de fatiga y decaimiento.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Tu crónica falta de entendimiento hacia las costumbres de los demás será duramente puesta a prueba. Deshazte de ella.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Deberás buscar otra forma de encarar tus desafíos. Tu tendencia a actuar antes de pensar está probando no ser la correcta.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Tendrás una marcada predisposición a enfermarte en el día de hoy. Asegúrate de llevar un abrigo contigo a todas partes.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Deberás reducir al mínimo los tiempos muertos si pretendes realizar aquellas actividades que mejoren tus conocimientos.