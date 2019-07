Carlos Cuauhtémoc Sánchez: jóvenes enfrentan crisis de decisiones

A juicio del escritor, profesor y conferencista mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, el principal problema que enfrentan las nuevas generaciones es la superficialidad, el alcance a las ideologías destructivas, como la pornografía y las drogas, junto a la descomposición familiar.

“Hoy en día existe una superficialidad en cuanto a relaciones sociales y humanas, justamente porque todo se maquilla en las redes sociales”.

En la actualidad, asegura Cuauhtémoc Sánchez, la juventud no se pregunta qué es lo que vale, tampoco sabe priorizar, “tienen menos claridad de lo que vale la vida y su enfoque va más en lo material, en el consumismo y en la apariencia, dejan de pensar en lo más importante, viven el momento y el que más tiene es el que más vale”, comentó.

El renombrado escritor que ha publicado 34 títulos de los cuales 15 van enfocados a la juventud, explica que la conducta de los más jóvenes evidentemente es el reflejo de la descomposición familiar.

“Está claro que si la familia va mal, el joven se siente descobijado, solo y tiene que buscar en otro lugar las necesidades que no encuentra satisfecha en su propia casa y, es ahí donde radican las posibilidades de que el joven vaya mal”, comentó.

Aclaró además que no todo es culpa de la juventud, si los jóvenes son así es porque desde la casa las cosas se han hecho de esa forma sobre todo porque ya no se les inculcan los valores, y ya no existe comunicación en el hogar.

La sociedad en crisis. El autor que visitó la República Dominicana para dictar la conferencia magistral “Jóvenes fuertes en tiempos difíciles”, en el marco del Primer Foro Nacional Familia y Juventud, organizado por el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de la Juventud, destacó que la crisis actual no es un asunto exclusivo de la juventud.

“No son propiamente los jóvenes, es una sociedad completa que está inmersa en una crisis, los padres tienen que trabajar más que antes para tener más poder adquisitivo y eso hace que la familia se desuna; las prioridades cambian y ahí es que se produce la crisis”, explica.

El fenómeno de los Millennials. El conferencista que en su carrera como escritor ha tocado vivencias de diferentes generaciones, entiende que los Millennials, no son más que jóvenes que siguen la corriente de lo fácil por haber nacido en la era de los dispositivos electrónicos.

“Lo tienen todo a la mano, sin embargo esto no significa que su futuro sea incierto, como ha pasado en todas las épocas hay quienes están haciendo las cosas bien”, dice.

Motivación de Carlos Cuauhtémoc. Durante su exposición el autor azteca de textos como, “Juventud en éxtasis”, “Los ojos de mi princesa” y “Volar sobre el pantano”, dejó a los jóvenes, algunas herramientas para fortalecer su carácter y de vida para que desarrollen sus potencialidades:

1. “Nadie puede desperdiciar su mayor valor que es el tiempo”.

2. “Lee, escribe, habla. Sé una persona diferente, usa la palabra, a fin de cuentas eso es lo que hace la diferencia”.

3. “Naciste para ser grande y renuncia a todo lo que no es compatible para ese sueño”.

4. “Hay muchos ataques y neblinas en la vida que no te permiten ver dónde quieres llegar”.

5. “Saca las partes buenas de tu vida para bendecir a las personas que te rodean”.

Es importante destacar que Carlos Cuauhtémoc, se dirigió a más de 1,500 jóvenes de la capital y el interior del país que participaron en el segundo día del Primer Foro Nacional Familia.

El evento estuvo encabezado por la primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina y la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer.