Actualización: Así va el «conflicto» entre ADP y MINERD

La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, informó que sostuvo un encuentro, en su sede nacional, con el ministro de Educación, Ángel Hernández y una comitiva de viceministros y funcionarios del MINERD con el propósito de discutir los puntos pendientes de ejecución del acuerdo firmado por el sindicato y el Gobierno en el 2022, entre ellos la evaluación del desempeño y el problema de las fumigaciones en varias provincias del país.

Se acordó continuar las discusiones el próximo lunes para analizar los puntos en los que hay diferencias entre ambas partes. La ADP fue enfática en la necesidad de que se establezca una veeduría al proceso de evaluación de desempeño que garantice la confiabilidad del mismo.

Además, la ADP precisó que no está pidiendo que se reduzca la calificación de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) a 60 puntos. «La normativa que establece la escala de calificación está en el Sistema de Carrera Docente de la República Dominicana y en la Guía de Aplicación de los Estándares Profesionales y de Desempeño Docente, no en la ADP. Lo que la ADP solicita es que se respete la escala vigente y la Resolución 29-2014, que son las que definen los criterios correspondientes. El desempeño docente no se evalúa con un puntaje cuantitativo, sino con el porcentaje de cumplimiento de indicadores establecidos en tres dimensiones y once estándares».

Por la ADP participaron los 21 miembros del CEN. En tanto que una comisión de pasados presidentes y secretarios generales de la ADP que actuó como mediadora estuvo integrada por Melanio Paredes, Rafael Santos, Radhames Camacho, Enrique de León, Xiomara Guante y Sigfredo Cabral.

La comisión del Ministerio de Educación, además de Hernández, estuvo integrada por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Frank D’ Oleo; el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad, Óscar Amargós; la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker y el viceministro de Salud Pública, Eladio Pérez y la encargada de evaluación docente, Martha Lebrón.