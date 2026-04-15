En la pantalla
Alguien tiene que saber”: las similitudes de la nueva serie de Netflix que revive caso Matute Johns
El hecho real: Jorge Matute Johns desapareció el 20 de noviembre de 1999, a los 23 años, tras asistir a la discoteca
La nueva serie chilena “Alguien tiene que saber”, estrenada en Netflix el 15 de abril de 2026, revive el caso Matute Johns, uno de los crímenes más recordados y aún sin resolución en Chile. La producción, inspirada en la desaparición de Jorge Matute Johns en 1999, busca reabrir el debate sobre la verdad detrás de un misterio que marcó a toda una generación.
La serie en detalle
• Título: Alguien tiene que saber
• Plataforma: Netflix, estreno global el 15 de abril de 2026.
• Producción: Fabula, con dirección de Diego Araya.
• Elenco: Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáez y Gabriel Cañas.
• Formato: Primera temporada de 8 capítulos, cada uno de aproximadamente 40 minutos.
Inspiración en el caso Matute Johns
• El hecho real: Jorge Matute Johns desapareció el 20 de noviembre de 1999, a los 23 años, tras asistir a la discoteca La Cucaracha en Talcahuano.
• Investigación inconclusa: Su muerte sigue sin resolverse plenamente, con múltiples hipótesis y un largo proceso judicial que nunca entregó respuestas definitivas.
• Narrativa de la serie: La ficción se centra en tres personajes: una madre que no se rinde en la búsqueda de su hijo, un detective que se resiste al olvido y un sacerdote que guarda secretos. Estos roles están inspirados en figuras reales del caso.
Similitudes y diferencias con la realidad
• Similitudes:
• La desaparición de un joven en circunstancias misteriosas.
• La lucha incansable de la madre por obtener justicia.
• La presencia de investigadores y figuras institucionales que marcaron el proceso.
• Diferencias:
• La serie utiliza nombres ficticios y adapta situaciones para dar mayor dramatismo.
• Se enfoca en la dimensión emocional y en la tensión narrativa más que en la reconstrucción exacta de los hechos.