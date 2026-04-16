Cambios en EE. UU. sobre cuentas bancarias y ciudadanía: qué significan y cómo podría afectar

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Estados Unidos está preparando una orden ejecutiva que exigirá prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias. Esto significaría que millones de inmigrantes indocumentados perderían acceso a servicios financieros básicos, generando un impacto directo en su vida cotidiana y en la economía informal.

Qué cambia

• Nueva exigencia: Se requerirá prueba de ciudadanía o pasaporte para abrir cuentas bancarias en EE. UU.

• Objetivo oficial: El gobierno busca mayor control sobre quién accede al sistema financiero, alegando vacíos en la información de clientes.

• Impacto inmediato: Los inmigrantes indocumentados quedarían excluidos de servicios bancarios esenciales como cuentas de ahorro, transferencias y créditos.

Posibles efectos

Para inmigrantes indocumentados

• Exclusión financiera: Dificultad para recibir salarios, pagar rentas o enviar remesas.

• Mayor informalidad: Crecimiento del uso de efectivo y sistemas alternativos (remesadoras, préstamos informales).

• Riesgo de vulnerabilidad: Sin acceso a bancos, aumenta la exposición a fraudes y costos más altos en servicios financieros.

Para bancos y economía

• Carga administrativa: Las instituciones deberán verificar ciudadanía con documentos oficiales.

• Reducción de clientes: Podría disminuir la base de usuarios, afectando ingresos por servicios básicos.

• Impacto en remesas: Países como República Dominicana, México y Centroamérica podrían ver caídas en el flujo formal de remesas, vitales para sus economías.