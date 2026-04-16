Nuevas medidas
Cambios en EE. UU. sobre cuentas bancarias y ciudadanía: qué significan y cómo podría afectar
El gobierno busca mayor control sobre quién accede al sistema financiero, alegando vacíos en la información de clientes
Estados Unidos está preparando una orden ejecutiva que exigirá prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias. Esto significaría que millones de inmigrantes indocumentados perderían acceso a servicios financieros básicos, generando un impacto directo en su vida cotidiana y en la economía informal.
Qué cambia
• Nueva exigencia: Se requerirá prueba de ciudadanía o pasaporte para abrir cuentas bancarias en EE. UU.
• Objetivo oficial: El gobierno busca mayor control sobre quién accede al sistema financiero, alegando vacíos en la información de clientes.
• Impacto inmediato: Los inmigrantes indocumentados quedarían excluidos de servicios bancarios esenciales como cuentas de ahorro, transferencias y créditos.
Estados Unidos
En proceso orden en EUA para solicitar ciudadania a quienes deseen abrir una cuenta bancaria
Ramón Mercedes
Posibles efectos
Para inmigrantes indocumentados
• Exclusión financiera: Dificultad para recibir salarios, pagar rentas o enviar remesas.
• Mayor informalidad: Crecimiento del uso de efectivo y sistemas alternativos (remesadoras, préstamos informales).
• Riesgo de vulnerabilidad: Sin acceso a bancos, aumenta la exposición a fraudes y costos más altos en servicios financieros.
Para bancos y economía
• Carga administrativa: Las instituciones deberán verificar ciudadanía con documentos oficiales.
• Reducción de clientes: Podría disminuir la base de usuarios, afectando ingresos por servicios básicos.
• Impacto en remesas: Países como República Dominicana, México y Centroamérica podrían ver caídas en el flujo formal de remesas, vitales para sus economías.