Nueva York. La junta de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) aprobó que los 5,800 autobuses que transitan en 238 rutas diferentes en los cinco condados de la ciudad dejarán de recibir monedas de parte de los pasajeros al abordarlo a partir del próximo mes de enero.

Con la tarifa actual, los neoyorquinos necesitan 11 monedas de 25 centavos, una de 5 y otra de 10 centavos para pagar el precio de $2.90 del autobús.

La medida obedece por el retiro de la MetroCard y adoptar el sistema digital de pago sin contacto OMNY.

Esto marca el fin de una era, desde que existen los autobuses públicos en NYC, los pasajeros podían pagar con monedas o fichas.

Pero a medida que la ciudad y el país se encaminan hacia una sociedad sin dinero en efectivo, algunos de los ricos en cobre se están quedando atrás.

Monedas (Fuente externa)

Los pasajeros deberán pagar con sus tarjetas de crédito, teléfonos inteligentes o tarjetas OMNY especiales que se pueden cargar con efectivo en una máquina expendedora en una estación de metro o en aproximadamente 2.700 tiendas minoristas asociadas con la MTA.

Asimismo, la junta de la MTA aprobó la semana pasada el aumento en los servicios de metro, autobús y tren de cercanías de la agencia, lo que eleva el precio de la tarifa del metro y autobús a $3.00 dólares a partir de enero.

La MTA es una corporación de beneficio público del estado de NY que opera el sistema de transporte público en la región de la ciudad, que incluye el metro, autobuses y trenes. También opera puentes y túneles de peaje y es la red de transporte público más grande de Norteamérica.