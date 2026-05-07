Terremoto de 1842 en RD historia y daños

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 7 de mayo de 1842, la isla La Española fue sacudida por un terremoto de gran magnitud que cambió la historia de la región. El epicentro se localizó próximo a Cabo Haitiano y la Isla Tortuga, afectando severamente la falla del Cibao. Las ciudades de Monte Cristi, Puerto Plata y Santiago quedaron prácticamente destruidas, mientras que en Haití la tierra se abrió en grietas que sepultaron y mutilaron a cientos de personas.

De acuerdo con datos oficiales del gobierno haitiano de la época, el sismo dejó alrededor de 5,500 muertos, principalmente en Puerto Príncipe, donde las construcciones de piedra colapsaron. La parte oriental de la isla, entonces bajo ocupación haitiana, también sufrió daños significativos.

Tras el terremoto, un tsunami golpeó la costa norte, incluyendo la Isla Tortuga, lo que aumentó la devastación. Este evento es considerado por el Centro Nacional de Sismología como el más destructivo ocurrido en la isla antes de la independencia dominicana, superando incluso al terremoto de 1562 que arrasó Santiago y La Vega, y al de 1946 que generó un tsunami en Matancita.

Aunque no se puede afirmar con certeza que haya sido el más potente en términos de magnitud, sí fue el que produjo mayores daños humanos y materiales hasta el terremoto del 12 de enero de 2010, que destruyó gran parte de Puerto Príncipe.

Conclusión