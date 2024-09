El actor Carlos Ponce compartió este viernes la imagen que se formó en la tierra lo que considera el rostro de Jesucristo.

Así lo dio a conocer a través de un video que compartió en su red social Instagram.

¨Esto me parece medio loco. Pero dando reversa en el auto con mi amigo Jason como que veíamos la cara de Cristo en la tierra. Voy a grabar a ver si ustedes son de la misma opinión ¨, dice el esposo de Karina Banda en la fílmica.

El actor relató que se encontraba en compañía de un amigo dentro de un vehículo y mientras daban reversa, visualizaron lo que parecía ser la imagen de Cristo y lo confirmaron al bajar del mismo.

El actor indicó además que le hizo una petición a la imagen y está convencido de que Dios le responderá a su petición.

“Jesucristo siempre me responde, pero aquí no quiso que me quedara duda… Para mí fue una clara señal. Una confirmación de algo personal”, añadió.

De inmediato, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

Muchos aseguran que si pudieron ver la imagen, mientras que otros indican que no.

“¿Te quedó clara la respuesta a tu pregunta? Él es así de grande”; “¡Yo sí veo la cara de Cristo! ¡¡Y sin bromas!! Un día también la vi saliendo de la iglesia de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) ¡¡cuando miré las nubes!! ¡Es espectacular! Cristo nos quiere decir algo, claro a los que creemos en él”; dicen algunos de los comentarios.

“¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Claro que sí! ¡Gloria a Dios!”; “¡Wow Carlos que bendición! Si se ve claritooooooo”; “Me sorprendió, realmente se ve con claridad que grande es nuestro señor”; “Perfectamente se ve”, y “Hermosa manifestación de Jesucristo”, también fueron algunos comentarios.

