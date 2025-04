En medio de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la verificación migratoria en hospitales públicos, surge la pregunta: ¿cómo funciona este nuevo protocolo?

Desde este lunes 21 de abril, agentes de la Dirección General de Migración (DGM) se encuentran en 33 hospitales del país, aplicando nuevas medidas de control para extranjeros. El proceso varía según el área en la que el paciente solicite atención.

En el área de Consultas, la recepcionista solicita los documentos del paciente. Si se trata de un extranjero sin identificación, el personal lo notifica. Luego de recibir atención médica, el caso es reportado a seguridad, que a su vez contacta a los agentes migratorios.

En Emergencias, el ingreso es libre, pero al momento de salir, los pacientes deben presentar su documentación. Si no la tienen, seguridad informa a Migración.

¿Qué verifica Migración?

En las afueras de La Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia reposan agentes de Migración. Foto/Periódico Hoy

Los inspectores y agentes de la DGM revisan si los pacientes:

Poseen documentación válida,

Presentan carta de trabajo,

Tienen prueba de domicilio en el país,

Y cubren el costo de los servicios médicos recibidos.

En caso contrario, los pacientes son atendidos y, una vez recuperados, pueden ser repatriados, conforme a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

¿Extranjeros pagarán?

Vehículos de Migración rodean La Altagracia. Foto/Periódico Hoy

El doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), explicó que el procedimiento busca garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Por ello, contempla el cobro a extranjeros por medicamentos, insumos y materiales gastables, sin incluir honorarios médicos ni servicios administrativos. El objetivo, dijo, es asegurar una atención equitativa para todos.

Denuncias

Diversas denuncias han surgido tras el inicio de la medida. En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Nancy Martínez, una dominicana con una nieta recién nacida, relató:

“Él tiene una niña y su esposa es extranjera —dice señalando a su hijo—, no quieren que él ni siquiera toque la niña, y a la niña no se la pueden llevar. Su papá es dominicano, y no nos quieren dar la niña”.

También consideró que la situación ha llegado a un límite preocupante:

“Es un abuso que están haciendo, están montando mujeres casi pariendo en la guagua y se la llevan así, recién parida, yo no lo veo bien”.

Pedro Pablo Martínez, padre de la bebé, calificó lo sucedido como “un abuso” y aseguró que su esposa y su hija están retenidas desde el día anterior bajo el argumento de que la infante es haitiana.

Asimismo, Carlos Pérez denunció este martes la detención de su esposa, Raquel Almeo, una ciudadana haitiana con residencia legal en el país, pese a tener todos sus documentos en regla y estar embarazada de ocho meses. Según Pérez:

“Tiene todos sus papeles al día”, lo que hace incomprensible su detención.

El Colectivo Migración y Derechos Humanos también expresó su preocupación:

“Ver agentes de migración dentro de un hospital público, donde una mujer está por dar a luz, es inaceptable desde cualquier mirada ética y legal. Esta no es una política que enfrente la inseguridad, ni que garantice el derecho a la salud de las y los dominicanos, es una política de miedo y castigo a las personas más vulnerables”.

También puede leer: Nuevo protocolo migratorio en hospitales: ¿una medida necesaria o un abuso hacia los haitianos?

La respuesta de Migración

Mario Lama y el vicealmirante Luis Rafael Ballester en rueda de prensa.

El el vicealmirante Luis Rafael Ballester, director de la DGM aclaró que no se activarán operativos de interdicción migratoria dentro de los hospitales, sino que se trabajará conforme a la dinámica operativa del centro de salud, respetando el protocolo de control migratorio.

Aseguró que los agentes actuarán solo después de finalizado el ciclo médico, garantizando respeto a las normativas nacionales e internacionales y el derecho a la salud, independientemente del estatus migratorio.

“Luego de que sea atendido, en los casos de las emergencias, hospitalización o partos, entonces entrará en acción la evaluación del estatus migratorio y ya el paciente dado de alta y que no constituya un riesgo para su salud, será repatriado para su país”, indicó.

¿Qué ha dicho Abinader?

El presidente Luis Abinader explicó en La Semanal con la prensa que se establecieron nuevos protocolos hospitalarios, como la identificación obligatoria para atención médica y la repatriación posterior a la recuperación de quienes no estén regularizados.

Además, se dispuso la presencia de personal migratorio desde este 21 de abril en 33 hospitales que concentran el 75% de los partos de mujeres indocumentadas.

Sobre la medida

Esta disposición forma parte de las 15 medidas anunciadas por el presidente Abinader con el objetivo de ordenar la atención a pacientes extranjeros, asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias y garantizar la sostenibilidad del sistema hospitalario nacional.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd