Mario Redondo Llenas insiste en el perdón: “Nada borra el daño causado”

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Consciente de que nada borra el daño que causó al asesinar a su primo de 12 años, Mario José Redondo Llenas pidió perdón a la familia de la víctima y a la sociedad en sentido general, tras salir este martes en libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal.

Redondo Llenas expresó su “arrepentimiento profundo”, al asegurar que “es la única herramienta” que le ha permitido sobrellevar la carga de conciencia por el crimen cometido en 1996 contra José Rafael Llenas Aybar.

“Ellos saben lo que yo siento, porque lo he dicho, yo tengo la conciencia de que es irreparable. Y solamente puedo decir, es la palabra que me sale, la que tengo en este momento, reiterar mi arrepentimiento, porque lo he dicho en otras ocasiones. Solicitar perdón, pedirlo, honestamente, sabiendo que no hay que dármelo. Pero lo pido, y lo pido todos los días”, manifestó ante los miembros de la prensa que se encontraban en el lugar.

El exconvicto afirmó que trata de que la forma en que conduce su vida sea testimonio de lo que siente, y agregó que tiene la intención de enfocarla en el servicio y en aportar de manera positiva a la sociedad.

“Lo que hoy siento no se representa con palabras, el carácter infinito del agradecimiento por lo que este proceso ha construido en mí y cómo lo siento, será evidenciado con mi conducta, que a partir de ahora intentare que sea la manifestación concreta del compromiso de ayudar a reparar el daño causado, apoyando a los privados de libertad en sus procesos de re-educación”, dijo.

Caso Llenas Aybar: Primeras palabras de Mario Redondo Llenas tras cumplir 30 años de prisión

Al ser preguntado sobre cuáles son sus expectativas de ser aceptado por la población, Mario José Redondo Llenas sostuvo que no tiene ninguna, ya que solo vive un día a la vez.

“Yo no tengo expectativas. Un día a la vez, como hice treinta años. Había días que yo no sabía si llegaba al mediodía. Entonces, me concentraba en déjame ver si llego a las 11 de la mañana, y así sucesivamente. Porque muy temprano aprendí. Yo te doy mi respeto. Y la inmensa mayoría de la gente te responde igual, con consideración y respeto”, añadió.

Asimismo, expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron durante este proceso y creyeron en su posibilidad de cambio.

“A mí me costó, porque podemos tener la mejor intención, el mejor deseo, dar todas las manifestaciones concretas de nuestro arrepentimiento y siempre va a haber alguien que dice: eso no es así, es una pose, es mentira... no importa el mal que se haya hecho, hay que reconocerlo, pero también hay que tener el coraje, el valor, la suerte de echar para atrás y caminar mejor”, pronunció.

Declaraciones de Mario Redondo Llenas tras cumplir 30 años de prisión

Transformación

Redondo Llenas también destacó que durante estas tres décadas su vida ha estado “marcada por el esfuerzo constante de transformación”.

“Participé en procesos educativos desde la alfabetización hasta el nivel universitario; serví como estudiante, como facilitador y como guía de mis compañeros; trabajé en proyectos agrícolas, donde encontré sentido en el trabajo productivo; fui testigo de la evolución del sistema penitenciario y del impacto de la educación dentro de él”.

Además, según indicó, completó estudios en Derecho y formación técnica agropecuaria.

“Nada de esto borra el daño causado. No lo pretende, pero sí evidencia que el tiempo puede ser utilizado para construir, para reflexionar y para cambiar. Aun con esa carga, elijo vivir desde el servicio y la responsabilidad”, aseguró.