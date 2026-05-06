¡Con 150 equipos! Inician interbarrial de basket

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fueron inaugurados ayer los Juegos Interbarriales Gran Santo Domingo 2026, en basket, con 150 equipos, evento que está dedicado al expresidente de FEDOMBAL, Federico Lalane José y tuvo como escenario el Polideportivo Tony Barreiro de la UASD.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, afirmó que el equipo que resulte campeón recibirá un millón de pesos, mientras que los ganadores de cada zona obtendrán 250,000, siempre y cuando mantengan la disciplina.

“Remozamos más de 30 canchas (tableros, luces y pintura) para que estén en óptimas condiciones para la celebración de este gran evento”, dijo. Informó que ya entregaron uniformes, pelotas (2 para cada equipo; es decir, 300 pelotas de baloncesto de alta calidad), mallas, pitos y pizarras manuales”, señaló Cruz.

Detalles del evento

Las competencias reunirán más de 150 equipos provenientes de barrios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, consolidándose como una plataforma para el desarrollo deportivo y el fortalecimiento del liderazgo comunitario.

En el Distrito Nacional participarán 48 equipos, organizados en grupos que avanzarán progresivamente en un formato competitivo hasta definir los campeones de las seis zonas establecidas, quienes posteriormente disputarán las rondas eliminatorias rumbo a la gran final.

Los Juegos Interbarriales Sub-20 adquieren especial relevancia al celebrarse en el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sirviendo como base de captación de apoyo al equipo dominicano y preparación de talentos para futuras selecciones nacionales.

Momento especial

Al finalizar el acto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Deportes, entregaron una placa de reconocimiento a la gran trayectoria del licenciado, Federico Lalane José, a quien está dedicado el certamen deportivo.

Luego, Lalane José agradeció el gesto y llamó a lo jóvenes a competir con gallardía y a mantener los valores familiares.