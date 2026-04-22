Miderec celebrará los Juegos interbarriales basket

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Con la participación de 150 equipos, el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) anunció la celebración de los Juegos Interbarriales de Baloncesto Sub-20, con premios superiores a los 2 millones 500 mil pesos, justa dedicada al destacado deportista Federico Lalane José.

El acto de apertura está programado para el miércoles 29, a las 5:00 de la tarde, en el Polideportivo Tony Barreiro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que la realización de este evento cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader.

Declaró que el equipo que resulte campeón recibirá un millón de pesos, mientras que los ganadores de cada zona obtendrán 250 mil, siempre y cuando mantengan la disciplina.

“Estamos remozando más de 30 canchas (tableros, luces y pintura) para que estén en óptimas condiciones para la celebración de este gran evento. De igual forma, estaremos entregando uniformes, pelotas (2 para cada equipo; es decir, 300 pelotas de baloncesto de alta calidad), mallas, pitos y pizarras manuales”, señaló Cruz.

Las competencias reunirán a 150 equipos provenientes de barrios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, consolidándose como una plataforma para el desarrollo deportivo y el fortalecimiento del liderazgo comunitario.

En el Distrito Nacional participarán 48 equipos, organizados en grupos que avanzarán progresivamente en un formato competitivo hasta definir los campeones de las seis zonas establecidas, quienes posteriormente disputarán las rondas eliminatorias rumbo a la gran final.

Los Juegos Interbarriales Sub-20 adquieren especial relevancia al celebrarse en el contexto de los Juegos Centroamericanos 2026.

Dedicado a Lalane José

La edición está dedicada a Federico Lalane José, en reconocimiento a su trayectoria en el deporte y la administración pública. Lalane José se distinguió como un apasionado del deporte, con participación inicial en el béisbol y el baloncesto. Fue presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) y vicepresidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Baloncesto. Además, fue el primer dominicano en la FIBA.