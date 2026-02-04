¡250 millones! Kelvin Cruz ha entregado 565 millones

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

A 170 días de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Gobierno, a través del Ministerio de Deportes, entregó ayer al Comité Olímpico Dominicano una tercera partida de 250 millones de pesos para la preparación de los atletas que irán a la justa.

El acto de este martes se llevó a cabo en el Salón Juan Ulises García Saleta del COD, con la presencia de los miembros del comité ejecutivo del organismo olímpico y los presidentes de las federaciones.

Con esa entrega, que fue encabezada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, ya totalizan 565 millones de pesos que han sido otorgados a las federaciones para preparar sus atletas con bases de entrenamientos y contratar entrenadores..

El primer aporte fue de 220 millones en junio 2025 y un segundo de 95 a fin de año.

Cruz, al hacer la entrega dijo, que esos recursos están destinados a los programas de preparación, bases de entrenamiento y contratación de entrenadores para asegurar una exitosa actuación del país en los Juegos.

“Para el Minsterio de Deportes es de gran alegría estar en el COD por tercera ocasión en la entrega de los recursos, cumpliendo un mandato del presidente de la República Luis Abinader, para que sean entregados a las federaciones”, dijo. Cruz.

Apuntó que eso no es un gasto. Eso es una inversión que apuesta al crecimiento y desarrollo para que el talento de los atletas dominicanos brille por todo lo alto en los Juegos.

Garibaldi Bautista

El presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, pidió a las federaciones a cumplir a la mayor brevedad posible con la liquidación de los fondos que se han entregado.

En sus palabras, Bautista reveló a los presentes que, hasta el momento, un 30% de las federaciones han liquidado correctamente los fondos recibidos en 2025, exhortándoles a los demás a que lo hagan junto a sus equipos de contabilidad para poder recibir esta nueva partida.

“Agradecemos al titular de Deportes, en nombre del COD y todas las federaciones por ese nuevo aporte para seguir trabajando”, dijo Bautista a la prensa

El pasado 24 de julio 2025, el ministro de Deportes hizo entrega de 220 millones de pesos, mientras que el 9 de octubre dio otros 95,650,000 para completar los RD$315 millones de 2025.